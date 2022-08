Real Madrid : Benzema dévoile ses secrets

Karim Benzema vient de réaliser l'une des meilleures saisons de sa carrière, mais il se sent prêt à recommencer pour 2022/23.

La nouvelle saison commence avec le match de Supercoupe de l'UEFA du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort et le Français a rejoint l'entraîneur Carlo Ancelotti et son coéquipier Luka Modric pour la conférence de presse d'avant-match.

"Nous ne sommes peut-être plus jeunes, mais ce n'est pas une question d'âge et mon corps se sent bien parce que je continue à travailler dur", a déclaré Benzema, lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait maintenant qu'il aura 35 ans cette saison.

"Ce match est très important pour nous. Nous avons fait une bonne pré-saison et nous sommes prêts.

"Nous sommes les champions d'Europe, donc nous devons tout donner pour gagner et ramener le trophée à Madrid.

"Je suis très fier d'être capitaine, mais l'équipe reste le plus important pour moi.

"J'ai toujours dit que les trophées collectifs sont plus importants que les trophées individuels."

Benzema est clairement l'un des joueurs les plus importants de l'équipe du Real Madrid et Ancelotti a parlé dans ses commentaires de la difficulté de perdre le numéro 9. Mais, l'attaquant n'est pas inquiet de savoir s'il a un renfort ou non.

"Je ne sais pas, l'entraîneur est ici et le président aussi, donc ce n'est pas à moi de répondre à cette question", a-t-il répondu.

La réflexion de Benzema sur Cristiano Ronaldo

L'attaquant a également évoqué le changement entre le fait de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo et celui de devenir le leader de l'attaque des Los Blancos en 2018.

"Oui, j'ai marqué plus de buts depuis son départ, mais j'étais aussi important quand il était là avec des passes décisives", a déclaré Benzema.

"Cristiano m'a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain".

"Quand il est parti, j'ai un peu changé mon jeu et mon ambition et jusqu'à présent ça se passe bien.

"Ce n'est pas à moi de dire si je suis le meilleur joueur du monde ou pas, mais chaque année j'essaie de donner mon maximum pour ce qui est le meilleur club du monde."