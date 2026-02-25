Real Madrid - Benfica : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est officiel et c'est un coup de tonnerre dans le ciel madrilène : Kylian Mbappé ne participera pas à ce barrage retour décisif. Touché au genou depuis plusieurs mois, l'attaquant français, auteur de plus de dix contributions décisives en C1 cette saison, a dû déclarer forfait après avoir écourté son entraînement mardi. Cette absence majeure focalise toutes les attentions et oblige Álvaro Arbeloa à repenser son animation offensive. Le poids de l'attaque reposera donc sur les épaules de Vinicius Jr, unique buteur à l'aller (0-1). Le Brésilien sera d'autant plus scruté qu'il a été au centre d'une vive polémique à Lisbonne, accusant Gianluca Prestianni d'insultes racistes, un incident qui a contraint l'UEFA de sévir. Arbeloa a assuré qu'il veillerait à l'état psychologique de son joueur, mais tout indique que "Vini" sera titulaire, animé par un désir de revanche sportive.

Mourinho, le maître qui connaît la maison

En face, le Benfica ne vient pas en victime expiatoire. Si les Aigles n'ont remporté que deux de leurs 14 déplacements face à des clubs espagnols, ils débarquent à Madrid avec de solides arguments. L'équipe lisboète tourne à plein régime, avec une seule défaite (celle de l'aller) lors de ses sept derniers matchs, et s'appuie sur un Vangelis Pavlidis incandescent, auteur de 28 buts cette saison. Mais l'atout numéro un de Benfica sera en tribunes : expulsé à l'aller, José Mourinho ne sera pas sur le banc, mais son ombre planera sur le Bernabéu. Les médias madrilènes redoutent ce "bloc Mourinho", ce scénario piège où le "Special One", qui connaît la Maison Blanche par cœur, installerait un match fermé, haché, pour piquer en contre. Le traumatisme du 4-2 subi en phase de ligue à Lisbonne reste dans toutes les mémoires merengues comme un avertissement permanent.

Le Real et la peur du vide

Pour le Real Madrid, l'enjeu dépasse la simple qualification. Une élimination dès les barrages est inenvisageable pour un club de ce standing. Pourtant, la confiance n'est pas absolue. La défaite face à Osasuna (1-2) le week-end dernier, qui a coûté la place de leader en Liga aux Madrilènes, a ravivé les doutes sur la constance défensive de l'équipe (seulement deux clean sheets lors des six derniers matchs). Les supporters redoutent la capacité du Real à "gérer" un petit avantage (1-0), craignant un scénario où Benfica marquerait tôt. Arbeloa a d'ailleurs prévenu : pas question de subir, le Real veut "offrir une grande nuit de Champions au Bernabéu" et gagner le match.

Un duel tactique sous haute pression

Sur le terrain, la bataille s'annonce acharnée entre la volonté de contrôle madrilène et l'impact physique attendu des Portugais. Sans Mbappé, le Real perd son arme fatale en transition, ce qui pourrait modifier l'approche d'Arbeloa. Avec une charnière Alexander-Arnold-Rüdiger-Asencio-Carreras pressentie, le Real devra contenir les assauts de Pavlidis tout en alimentant Vinicius et Brahim (ou Gonzalo) devant. Si les statistiques plaident pour le Real, vainqueur de 22 de ses 23 dernières doubles confrontations européennes après avoir remporté l'aller, ce match a tout du traquenard parfait. Entre l'élève Arbeloa et le maître Mourinho, le Bernabéu s'apprête à vivre une nouvelle nuit de frissons européens.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Benfica

La rencontre entre le Real Madrid et Benfica sera à suivre ce mercredi 25 février 2026 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Real Madrid - Benfica

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et Benfica se tient ce mercredi 25 février 2025 à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devra composer sans plusieurs cadres pour le barrage retour de Ligue des champions face au SL Benfica. Kylian Mbappé est forfait en raison d’une blessure au genou gauche. L’attaquant français, gêné depuis plusieurs semaines et touché à chaque accélération, devrait manquer au minimum trois rencontres, une absence qui intervient au moment clé de la saison.

Dani Ceballos, Rodrygo, Jude Bellingham et Dean Huijsen sont également indisponibles, tous blessés, tandis qu’Éder Militão, en phase de reprise, est encore jugé trop court. Mbappé, impliqué dans près de la moitié des buts madrilènes cette saison, laisse un vide majeur dans l’animation offensive.

Álvaro Arbeloa devrait s’appuyer sur Vinícius Júnior et Gonzalo García pour mener l’attaque lors de cette affiche décisive au Santiago-Bernabéu, avec la mission de sécuriser la qualification sans leur principal atout offensif.

Infos sur l'équipe de Benfica

Du côté du SL Benfica, l’effectif aborde le barrage retour face au Real Madrid dans des conditions globalement favorables. Seul João Veloso est forfait sur blessure en raison d’un problème à l’épaule. En revanche, Prestianni ne sera pas du déplacement au Santiago-Bernabéu, suspendu par l’UEFA dans le cadre d’une enquête en cours.

Pour le reste, les Lisboètes disposent de leurs forces vives. Dodi Lukebakio pourrait être aligné dans un rôle excentré, tandis que Richard Rios postule pour une place dans l’entrejeu. En attaque, Vangelis Pavlidis, auteur de 28 buts toutes compétitions confondues cette saison, mènera une nouvelle fois la ligne offensive. Le Grec demeure l’arme principale d’un Benfica ambitieux, bien décidé à peser sur la défense madrilène.

