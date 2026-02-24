Getty Images Sport
Traduit par
L'« excuse » de Gianluca Prestianni pour avoir insulté Vinicius Junior devrait être rejetée, l'ailier du Benfica affirmant que la star du Real Madrid avait utilisé le terme péjoratif « nain »
Prestianni provisoirement suspendu au milieu d'une tempête raciste
Prestianni a été provisoirement suspendu par l'UEFA après avoir été accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Vinicius lors du match opposant Benfica au Real Madrid la semaine dernière. L'Argentin a été vu en train de parler, le maillot couvrant sa bouche, avant que Vinicius ne s'adresse à l'arbitre François Letexier, qui a alors déclenché le protocole antiracisme.
Prestianni a nié ces accusations, affirmant que son adversaire brésilien avait mal compris ce qu'il avait dit lors de leur confrontation.
L'incident s'est produit peu après que Vinicius ait marqué le seul but du match à l'Estadio da Luz. José Mourinho a ensuite déclaré que l'ailier était responsable d'avoir célébré son but devant les supporters locaux et que le Benfica ne pouvait pas être un club raciste, car la légende du club, Eusebio, était noir.
Les commentaires de Mourinho et la décision du Benfica de soutenir Prestianni ont été largement critiqués dans le monde du football au cours de la semaine dernière, tandis que les stars du Real Madrid ont apporté leur soutien à Vinicius et dénoncé le racisme.
- AFP
Winger affirme que Vinicius l'a traité de nain.
Selon The Times, Prestianni devrait affirmer que Vinicius s'est moqué de lui à cause de sa taille et qu'il a utilisé le terme « maricon » - une insulte homophobe - plutôt que « mono » - qui signifie singe - comme l'ont déclaré Vinicius et son coéquipier du Real Madrid Kylian Mbappé, qui a également déclaré avoir entendu l'insulte.
L'utilisation d'un langage raciste ou homophobe constitue une violation de l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA et entraîne de longues suspensions pour tout joueur ou officiel reconnu coupable. Les commentaires concernant les caractéristiques physiques telles que la taille ou le poids ne sont pas concernés.
Benfica soutient Prestianni tandis que Courtois qualifie ses actions de « déplorable »
Le Benfica continue de soutenir Prestianni, son président Rui Costa dénonçant la décision d'exclure le joueur de 20 ans du match retour.
Il a déclaré : « Je n'étais pas sur le terrain pour savoir ce qui a été dit ou non ; dans une situation comme celle-ci, beaucoup de choses peuvent être dites. Nous croyons la parole de notre joueur, qui est qualifié de raciste, mais il est tout sauf raciste.
Nous avons toujours défendu le joueur, nous l'avons toujours tenu informé de tout ce que nous faisions, et je ne m'exprime que maintenant parce qu'une décision a été prise, même si elle n'est pas définitive et même si elle est injuste, de notre point de vue. Il n'était pas justifié que le président s'exprime avant que la procédure ne soit terminée. Au final, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a qu'une suspension, mais il était inutile de parler d'une affaire qui était encore en cours. »
La défense de Prestianni, qui affirme avoir utilisé un langage homophobe plutôt que raciste, a été dénoncée par le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui a déclaré : « C'est tout aussi grave, car ce sont des insultes homophobes... J'ai également vu les images des tribunes du Benfica pendant le match et je trouve déplorable de voir cela dans un stade.
On peut aimer plus ou moins un joueur, mais faire ces gestes est honteux... Je n'ai pas vu s'ils ont dit quoi que ce soit au sujet des supporters qui ont fait ces gestes de singe.
Mais avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses n'ont pas été bien faites. Je pense que le racisme, l'homophobie, toutes ces choses-là, nous ne pouvons tout simplement pas les accepter et l'insulte est tout aussi grave. »
- Getty Images Sport
Une deuxième manche chargée en perspective mercredi
Compte tenu de tout ce qui s'est passé lors du match aller et au cours de la semaine qui a suivi, la rencontre de mercredi s'annonce tendue et explosive au Bernabeu. Le Real Madrid ne mène que 1-0, mais les joueurs d'Alvaro Arbeloa seront d'autant plus déterminés à finir le travail et à se qualifier pour les huitièmes de finale après ce que Vinicius aurait subi lors du match aller.
Prestianni risque toutefois une longue suspension d'environ dix matchs s'il est reconnu coupable et ne jouera pas mercredi en raison de sa suspension provisoire.
Publicité