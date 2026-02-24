L'« excuse » de Gianluca Prestianni pour avoir insulté Vinicius Junior devrait être rejetée, l'ailier du Benfica affirmant que la star du Real Madrid avait utilisé le terme péjoratif « nain »

Le Benfica continue de soutenir Prestianni, son président Rui Costa dénonçant la décision d'exclure le joueur de 20 ans du match retour.

Il a déclaré : « Je n'étais pas sur le terrain pour savoir ce qui a été dit ou non ; dans une situation comme celle-ci, beaucoup de choses peuvent être dites. Nous croyons la parole de notre joueur, qui est qualifié de raciste, mais il est tout sauf raciste.

Nous avons toujours défendu le joueur, nous l'avons toujours tenu informé de tout ce que nous faisions, et je ne m'exprime que maintenant parce qu'une décision a été prise, même si elle n'est pas définitive et même si elle est injuste, de notre point de vue. Il n'était pas justifié que le président s'exprime avant que la procédure ne soit terminée. Au final, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a qu'une suspension, mais il était inutile de parler d'une affaire qui était encore en cours. »

La défense de Prestianni, qui affirme avoir utilisé un langage homophobe plutôt que raciste, a été dénoncée par le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui a déclaré : « C'est tout aussi grave, car ce sont des insultes homophobes... J'ai également vu les images des tribunes du Benfica pendant le match et je trouve déplorable de voir cela dans un stade.

On peut aimer plus ou moins un joueur, mais faire ces gestes est honteux... Je n'ai pas vu s'ils ont dit quoi que ce soit au sujet des supporters qui ont fait ces gestes de singe.

Mais avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses n'ont pas été bien faites. Je pense que le racisme, l'homophobie, toutes ces choses-là, nous ne pouvons tout simplement pas les accepter et l'insulte est tout aussi grave. »