À Madrid, l’air est devenu irrespirable. Le barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica dépasse désormais le simple cadre sportif. Une accusation de racisme, des déclarations incendiaires et une suspension provisoire ont transformé ce rendez-vous en symbole d’un combat bien plus vaste. Au cœur de la tempête, Vinicius Junior cristallise les tensions et mobilise tout un club. Le Real Madrid se prépare à une confrontation explosive, avec la ferme intention de répondre sur le terrain et en dehors.
Affaire Vinicius - Prestianni, le Real Madrid sort la sulfateuse avant Benfica
- Getty Images Sport
Une polémique raciale qui embrase la Ligue des Champions
Tout a basculé lors du barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, lorsque Vinicius Junior a affirmé avoir été victime d’insultes racistes proférées par Gianluca Prestianni. Le Brésilien accuse l’Argentin de l’avoir traité de « singe » à plusieurs reprises pendant la rencontre. Présent sur la pelouse, Kylian Mbappé a confirmé ces accusations auprès des arbitres et des médias, renforçant la gravité des faits reprochés. De son côté, le joueur lisboète nie catégoriquement les faits, malgré des images où il apparaît se couvrant la bouche.
Cette controverse a immédiatement provoqué une réaction massive dans le vestiaire madrilène, où le soutien envers l’ailier brésilien a été unanime. Dans ce contexte, la pression s’est intensifiée autour du Real Madrid, déterminé à défendre son joueur et à faire entendre sa position. En attendant les résultats de l’enquête, l’UEFA a décidé de suspendre provisoirement le jeune Argentin, un signal fort à la veille du match retour.
- Getty Images Sport
José Mourinho critiqué, le Real resserre les rangs derrière Vinicius Jr
La polémique a pris une nouvelle dimension après les propos controversés de José Mourinho, entraîneur du club portugais, qui a déclaré : « J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’autre. Je ne veux pas dire que je crois ce que dit Prestianni à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m’a dit Vinicius est la vérité. C’était un grand match jusqu’au bout, face à un grand Real Madrid. Vinicius met un superbe but que seul lui ou Mbappé peuvent marquer. Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60.000 personnes. Dans combien de stades, c’est déjà arrivé avec Vinicius ? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers. » Une sortie qui a suscité une vague d’indignation.
Face à ces propos, Thibaut Courtois a affiché sa déception et défendu son coéquipier avec fermeté devant les médias, ce mardi: « Mourinho est Mourinho, et c’est un entraîneur défend toujours son club. Mais je trouve gênant que la célébration de Vinicius soit utilisée contre lui ; car quand le Real Madrid encaisse un but, l’attention médiatique est décuplée. C’est arrivé, il faut passer à autre chose. C’est arrivé, et on ne peut pas justifier un acte présumé de racisme à cause d’une simple célébration. » Ce soutien public confirme l’unité totale du vestiaire madrilène.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid exige des sanctions fortes contre Gianluca Prestianni
Dans la foulée, Álvaro Arbeloa a également pris position, insistant sur l’importance du combat contre les discriminations. « Je maintiens ce que j’ai dit la semaine dernière, ici et à Lisbonne. Vini a marqué un but magnifique, fantastique. Et rien de ce qu’il peut faire, ou a fait, ne justifie un acte de racisme. Je l’ai dit alors et je le répète : c’est le plus important. Rien ne justifie un acte de racisme », a déclaré l’entraineur du Real Madrid dans des propos relayés par Foot Mercato. La suspension provisoire décidée par l’UEFA a renforcé la position madrilène avant ce rendez-vous crucial.
Le gardien belge a également élargi le débat, appelant à une action ferme : « C’est le moment idéal pour le football de mettre un terme à ces pratiques. Nous savons ce que Vinicius nous a dit… et c’est quelque chose qui s’est produit à maintes reprises. Il faut que ça cesse. L’UEFA doit trancher (…) Concernant Prestianni… c’est compliqué, il y aura toujours des accusations mutuelles. Mais nous soutenons Vinicius à 100 %, qui a traversé bien des épreuves… et n’a jamais tenu de tels propos. » À la veille du choc, le Real Madrid aborde ce match comme une bataille symbolique, convaincu que la meilleure réponse viendra du terrain.