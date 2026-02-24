Affaire Vinicius - Prestianni, le Real Madrid sort la sulfateuse avant Benfica

La polémique a pris une nouvelle dimension après les propos controversés de José Mourinho, entraîneur du club portugais, qui a déclaré : « J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’autre. Je ne veux pas dire que je crois ce que dit Prestianni à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m’a dit Vinicius est la vérité. C’était un grand match jusqu’au bout, face à un grand Real Madrid. Vinicius met un superbe but que seul lui ou Mbappé peuvent marquer. Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60.000 personnes. Dans combien de stades, c’est déjà arrivé avec Vinicius ? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers. » Une sortie qui a suscité une vague d’indignation.

Face à ces propos, Thibaut Courtois a affiché sa déception et défendu son coéquipier avec fermeté devant les médias, ce mardi: « Mourinho est Mourinho, et c’est un entraîneur défend toujours son club. Mais je trouve gênant que la célébration de Vinicius soit utilisée contre lui ; car quand le Real Madrid encaisse un but, l’attention médiatique est décuplée. C’est arrivé, il faut passer à autre chose. C’est arrivé, et on ne peut pas justifier un acte présumé de racisme à cause d’une simple célébration. » Ce soutien public confirme l’unité totale du vestiaire madrilène.