Vinicius back to best GFXGetty/GOAL
Continue à danser, Vinicius Jr ! La star du Real Madrid retrouve son meilleur niveau en faisant fi des détracteurs, des racistes et d'une année 2025 catastrophique

Après tout ce qui s'est passé ensuite, on aurait pu oublier à quel point le but de Vinicius Jr contre Benfica était magnifique la semaine dernière. L'ailier brésilien a déjà marqué de nombreux buts pour le Real Madrid, mais celui-ci figure sans aucun doute parmi les plus beaux. Vinicius a coupé vers l'intérieur avant de se servir du contour d'un défenseur pour placer son tir dans la lucarne. Ce fut un moment d'expression individuelle vraiment merveilleux, qui mérite d'être célébré.

Vinicius savait à quel point ce but était important, et il l'a célébré comme il se doit, prenant un malin plaisir à faire étalage de sa joie devant les spectateurs qui l'avaient hué dès la première minute. L'ancien adolescent de Flamengo fait partie de ces athlètes qui se nourrissent de l'énergie du match. Les fans rugissent, il court plus vite ; un adversaire lui donne un coup de pied, Vinicius veut le battre encore plus. Il dégage une sorte d'acharnement contagieux, une motivation pure qui l'aide sans aucun doute à se surpasser dans les moments importants. C'est une très bonne chose. 

Malheureusement, tout cela a été gâché la semaine dernière, lorsqu'il a été victime d'insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni. L'attaquant du Benfica clame son innocence, mais plusieurs témoignages oculaires, ainsi qu'une vidéo, semblent raconter une autre histoire. Cette saga va sans doute se prolonger. Si Prestianni est reconnu coupable, il sera, espérons-le, sanctionné de manière appropriée. 

Mais tout cela - les commentaires stupides de José Mourinho, l'interruption du match, le récit cinglant de Kylian Mbappé - fait oublier que Vinicius a été brillant toute la soirée. En vérité, cela fait maintenant près de deux mois qu'il est au sommet de son art.

Demander à Vinicius de simplement « laisser son jeu parler » dévalorise l'importance de la situation, mais ignorer qu'il est un footballeur vraiment excellent qui revient à son meilleur niveau serait un acte de révisionnisme encore plus flagrant. En bref, Vinicius joue son football le plus efficace depuis un an, et à mesure que les matchs deviennent plus importants, sa qualité indéniable ne fera que devenir plus vitale pour les Blancos. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Prospérer dans l'adversité

    Il existe certainement un lien entre la manière dont les adversaires interagissent avec Vinicius et la qualité de son jeu. Il s'épanouit dans un environnement où règneune saine adversité. Les coups de pied, les bousculades, les échanges verbaux bon enfant : tout cela fait partie intégrante du football et, même si ce n'est pas acceptable, il faut l'accepter. Et Vinicius, lorsqu'il est confronté à ce genre de situations qui ne sont ni personnelles ni abusives, excelle dans son jeu. Il atteint de nouveaux sommets lorsque ses adversaires le provoquent.

    Avant son but contre Benfica, c'était exactement le genre de match dans lequel le Brésilien excelle. Il a reçu le ballon à plusieurs reprises et a été bousculé à plusieurs reprises. Les joueurs de Benfica l'ont provoqué et il leur a répondu. Il a marqué un but vraiment magnifique et a profité d'un bref moment de célébration exubérante.

    Bien sûr, certains fans du Benfica ont été contrariés, mais Vinicius a mérité ce moment. Il a le droit de faire ces choses, surtout quand son jeu le justifie.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2024-25Getty Images

    Tournée de vengeance lamentable

    Et son jeu a été brillant ces derniers temps. Vinicius a été victime de trolls sur Internet lorsqu'il a connu une année de mauvaise forme après avoir promis de rebondir après avoir terminé deuxième du Ballon d'Or 2024. Vinicius a déclaré qu'il « reviendrait 10 fois plus fort s'il le fallait », mais il n'a marqué que huit buts en Liga au cours de l'année 2025. 

    Entre les changements d'entraîneurs et les blessures de coéquipiers clés, le problème était que Vinicius n'arrivait pas à trouver comment jouer avec Kylian Mbappé - et, en vérité, il n'y est toujours pas parvenu. Il a connu une période de 19 matchs sans marquer de but pour son club et son pays au cours des derniers mois de l'année, retrouvant ainsi le footballier irrégulier de ses jeunes années. 

    Mais malgré tout cela, Vinicius a bénéficié du soutien et de la protection des dirigeants madrilènes. Lorsqu'il s'est brouillé avec l'ancien entraîneur Xabi Alonso, le club a tenu à rassurer l'attaquant en lui affirmant que sa place dans l'équipe était assurée et qu'il était un joueur apprécié au Bernabeu tant qu'il souhaitait y rester. Il reste le golden boy de Madrid et est traité comme tel. 

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tirer à nouveau

    Vinicius a récompensé cette confiance par d'excellentes performances depuis ledébut del'année 2026. Depuis le début de l'année, il a marqué sept buts et délivré trois passes décisives en 12 matchs. Lors de ses six premières apparitions en championnat cette année, il a déjà inscrit la moitié du nombre total de buts (quatre) qu'il avait marqués en Liga pendant toute l'année 2025 (huit). 

    Alvaro Arbeloa, qui a remplacé Alonso au poste d'entraîneur, a promis que Vinicius continuerait à jouer un rôle crucial dans l'équipe, peut-être même plus que Mbappé, dont la forme a baissé depuis le départ de l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. 

    « Vinicius est très bon, il a beaucoup d'envie. Il est très motivé pour ce type de match », a déclaré Arbeloa mardi avant le match retour contre Benfica. « Depuis mon arrivée, il réalise de très bonnes performances. Il fait la différence. Nous voulons en tirer le meilleur parti. Il a beaucoup de caractère, c'est un leader. Nous avons besoin de lui. » 

    Les résultats de Madrid ont peut-être été mitigés, mais cela n'est pas la faute de Vinicius. Il a marqué un but et a été le seul joueur vraiment efficace - aucun autre joueur n'a réussi plus de dribbles ou n'a touché plus de ballons dans la surface adverse - lors de la défaite 2-1 des Merengues contre Osasuna samedi. Trois joueurs d'Osasuna ont dû être remplacés à différents moments parce qu'ils se sont retrouvés en difficulté après avoir sans cesse taclé le numéro 7 madrilène, signe indéniable que Vinicius est en train de retrouver son meilleur niveau. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Travailler dur

    La clé du renouveau de Vinicius réside dans la manière dont Arbeloa a choisi de l'utiliser. Sous Ancelotti, les stars du Real Madrid avaient toute liberté pour évoluer sur le terrain. Sous Alonso, les choses sont peut-être devenues un peu trop rigides. Et même si le Real Madrid d'Arbeloa n'a pas encore trouvé sa forme définitive, il semble pour l'instant se situer quelque part entre les deux. 

    Vinicius a clairement reçu pour instruction d'occuper l'aile gauche, mais il a également couvert les espaces de manière plus efficace lorsque Madrid n'avait pas le ballon. Personne n'a effectué plus de sprints pour les Blancos que le joueur de 25 ans au cours des deux derniers matchs. Ses statistiques défensives sont difficiles à quantifier - Vinicius n'est pas un expert en tacles ou en duels aériens - mais à l'œil nu, on constate qu'il effectue au moins le travail de jambes qu'il avait auparavant tendance à éviter. 

    Il y a bien sûr encore matière à amélioration, mais la configuration mise en place par Arbeloa, avec un côté gauche solide pour soutenir Vinicius, formé par Eduardo Camavinga et Alvaro Carreras, lui a apporté une protection qui lui faisait défaut auparavant. Vinicius a répondu en se montrant un peu plus actif lorsque Madrid n'a pas le ballon. 

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    Partager la charge

    Avec 11 buts et 11 passes décisives en Liga et en Ligue des champions depuis le début de la saison, Vinicius est encore loin d'avoir réalisé une campagne digne du Ballon d'Or. Il serait peut-être irréaliste de s'attendre à ce qu'il totalise plus de 40 contributions offensives comme il l'avait fait sous Ancelotti, avec Mbappé à ses côtés, mais il est en tout cas plus productif aujourd'hui qu'il ne semblait l'être au cours de la première moitié de la saison 2025-2026.

    S'il y parvient, Madrid restera bien placé pour terminer la saison avec un trophée, même s'il a manqué la Copa del Rey et la Supercopa de Espana. Il n'est qu'à un point de Barcelone en Liga et devrait confirmer mercredi sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il pourra bientôt accueillir le retour de Jude Bellingham, blessé, tandis que Trent Alexander-Arnold, qui a connu des problèmes de condition physique depuis son arrivée en Espagne, commence à retrouver un peu de forme. Les Blancos sont en pleine forme au bon moment, ce qui ne peut qu'aider Vinicius, car les autres joueurs occupent les défenses adverses.

  • Vinicius JrGetty

    Son genre de scène

    Bien sûr, battre Benfica mercredi est la priorité immédiate. Madrid détient une mince avance de 1-0 sur l'équipe portugaise avant le match retour, qui se déroulera à domicile. Ne vous y trompez pas : les Blancos sont une équipe bien supérieure, homme pour homme, mais Benfica leur a tenu tête la semaine dernière et les a battus 4-2 le 28 janvier. Il n'est pas difficile d'imaginer Mourinho donner une sorte de masterclass dans la compétition européenne.

    Mais ce sont aussi le genre de matchs où, historiquement, Vinicius s'est illustré. Il a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2022, a inscrit un doublé en demi-finale 2024 et a trouvé le chemin des filets pour sceller le titre de Madrid quelques semaines plus tard à Wembley. En 77 matchs de Ligue des champions, il a marqué 31 buts et ajouté 31 passes décisives. Il serait donc insensé de le compter pour battu dans un match à élimination directe de la Ligue des champions.

    Et après une semaine infernale, peu de joueurs méritent plus que Vinicius de se réjouir en ce moment.

