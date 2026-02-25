Continue à danser, Vinicius Jr ! La star du Real Madrid retrouve son meilleur niveau en faisant fi des détracteurs, des racistes et d'une année 2025 catastrophique

Vinicius savait à quel point ce but était important, et il l'a célébré comme il se doit, prenant un malin plaisir à faire étalage de sa joie devant les spectateurs qui l'avaient hué dès la première minute. L'ancien adolescent de Flamengo fait partie de ces athlètes qui se nourrissent de l'énergie du match. Les fans rugissent, il court plus vite ; un adversaire lui donne un coup de pied, Vinicius veut le battre encore plus. Il dégage une sorte d'acharnement contagieux, une motivation pure qui l'aide sans aucun doute à se surpasser dans les moments importants. C'est une très bonne chose.

Malheureusement, tout cela a été gâché la semaine dernière, lorsqu'il a été victime d'insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni. L'attaquant du Benfica clame son innocence, mais plusieurs témoignages oculaires, ainsi qu'une vidéo, semblent raconter une autre histoire. Cette saga va sans doute se prolonger. Si Prestianni est reconnu coupable, il sera, espérons-le, sanctionné de manière appropriée.

Mais tout cela - les commentaires stupides de José Mourinho, l'interruption du match, le récit cinglant de Kylian Mbappé - fait oublier que Vinicius a été brillant toute la soirée. En vérité, cela fait maintenant près de deux mois qu'il est au sommet de son art.

Demander à Vinicius de simplement « laisser son jeu parler » dévalorise l'importance de la situation, mais ignorer qu'il est un footballeur vraiment excellent qui revient à son meilleur niveau serait un acte de révisionnisme encore plus flagrant. En bref, Vinicius joue son football le plus efficace depuis un an, et à mesure que les matchs deviennent plus importants, sa qualité indéniable ne fera que devenir plus vitale pour les Blancos.