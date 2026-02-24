(C)Getty Images
Alvaro Arbeloa souligne la plus grande force de Kylian Mbappé, tandis que l'entraîneur du Real Madrid fait l'éloge de ce « joueur qui change la donne » avant le choc de la Ligue des champions
Arbeloa soutient Mbappé pour décider du match
S'adressant aux médias à l'approche du match européen, l'entraîneur madrilène a insisté sur le fait que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain restait le joueur qui faisait la différence pour son équipe. Arbeloa a déclaré : « Kylian est prêt à jouer demain, ce qui... à ce stade, est le plus important. Bien sûr, il est ici depuis plusieurs semaines et... tout le monde le sait, mais... avant tout, ce que je tiens à souligner, c'est l'engagement dont il fait preuve. Avec ses coéquipiers, avec son équipe, avec son entraîneur, avec le club, avec ses fans. Je pense qu'il est très important de souligner les efforts considérables que Kylian fournit. Il essaie de nous aider sur le terrain. Il change la donne. Je pense que tous les défenseurs qui l'affrontent savent qu'il peut décider du sort d'un match à tout moment. Et... eh bien... il est prêt pour demain, nous aurons certainement besoin de lui, et il fera un grand match. »
Mbappé surmonte ses problèmes physiques pour Benfica
Des problèmes physiques ont également pesé sur Mbappé ces dernières semaines, notamment des problèmes persistants au genou qui l'ont contraint à rester sur le banc lors de la victoire en championnat contre la Real Sociedad. Malgré ces petits soucis, le joueur de 25 ans a travaillé sans relâche en coulisses pour être prêt à disputer le match le plus important. Arbeloa a notamment salué le dévouement du joueur, confirmant que sa star avait réussi à surmonter les obstacles nécessaires pour mener l'attaque mercredi soir.
L'ancien défenseur ne s'attend pas à beaucoup de changements dans son équipe à l'approche du match retour. Interrogé sur ce qu'il attend de son équipe cette semaine, il a répondu : « Une équipe très similaire à celle de Lisbonne. C'est ce que je veux et ce que j'espère. »
L'intelligence d'un numéro neuf de classe mondiale
Des questions persistent quant à savoir si la meilleure position de Mbappé reste sur l'aile ou dans l'axe, certains critiques suggérant qu'il manque de l'instinct naturel d'un numéro neuf. Cependant, Arbeloa a souligné les déplacements et les statistiques du joueur comme preuve qu'il fait exactement ce qu'on attend de lui. Le manager a fait l'éloge du QI footballistique de l'attaquant, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de crise d'identité quant au rôle du capitaine français dans le dernier tiers.
Arbeloa a renforcé sa défense en déclarant aux journalistes : « Je ne sais pas, je ne pense pas que le problème de Mbappé soit de marquer des buts ou la manière dont il le fait. Évidemment, sur le terrain, il faut prendre des décisions. Et je pense que si je devais mettre en avant une qualité de Kylian Mbappé, même s'il en a beaucoup d'excellentes, je dirais qu'il est un joueur et une personne très intelligent. Il sait très bien où se déplacer. Et... bien sûr, il y aura des situations où des espaces peuvent s'ouvrir dans la surface. Où nous avons besoin non seulement de Kylian, mais aussi d'autres joueurs pour pouvoir y arriver, comme ce qui nous est arrivé à Pampelune. Mais allez, je pense que Kylian sait parfaitement ce qu'il doit faire sur le terrain et il suffit de regarder ses statistiques pour comprendre qu'il le fait bien. »
Exiger des mesures dans la lutte contre le racisme
L'atmosphère autour du match reste tendue après les insultes racistes présumées proférées par Gianluca Prestianni à l'encontre de Vinicius Junior à Lisbonne. Arbeloa a conclu en exhortant l'UEFA à passer de la parole aux actes
« Nous avons une excellente occasion de marquer un tournant dans la lutte contre le racisme. L'UEFA, qui a toujours été un champion de cette lutte contre le racisme, a l'occasion de faire plus que simplement en faire un slogan ou une belle bannière avant les matchs. Et espérons - ou plutôt, j'espère - qu'elle saisira cette occasion », a-t-il déclaré.
