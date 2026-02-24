Alvaro Arbeloa souligne la plus grande force de Kylian Mbappé, tandis que l'entraîneur du Real Madrid fait l'éloge de ce « joueur qui change la donne » avant le choc de la Ligue des champions

Des questions persistent quant à savoir si la meilleure position de Mbappé reste sur l'aile ou dans l'axe, certains critiques suggérant qu'il manque de l'instinct naturel d'un numéro neuf. Cependant, Arbeloa a souligné les déplacements et les statistiques du joueur comme preuve qu'il fait exactement ce qu'on attend de lui. Le manager a fait l'éloge du QI footballistique de l'attaquant, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de crise d'identité quant au rôle du capitaine français dans le dernier tiers.

Arbeloa a renforcé sa défense en déclarant aux journalistes : « Je ne sais pas, je ne pense pas que le problème de Mbappé soit de marquer des buts ou la manière dont il le fait. Évidemment, sur le terrain, il faut prendre des décisions. Et je pense que si je devais mettre en avant une qualité de Kylian Mbappé, même s'il en a beaucoup d'excellentes, je dirais qu'il est un joueur et une personne très intelligent. Il sait très bien où se déplacer. Et... bien sûr, il y aura des situations où des espaces peuvent s'ouvrir dans la surface. Où nous avons besoin non seulement de Kylian, mais aussi d'autres joueurs pour pouvoir y arriver, comme ce qui nous est arrivé à Pampelune. Mais allez, je pense que Kylian sait parfaitement ce qu'il doit faire sur le terrain et il suffit de regarder ses statistiques pour comprendre qu'il le fait bien. »