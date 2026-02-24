Le Real Madrid finalement sans Kylian Mbappé face à Benfica

À la veille d’un rendez-vous décisif en Ligue des champions, un doute plane sur la présence de Kylian Mbappé. Sorti prématurément de l’entraînement mardi en raison d’une douleur persistante au genou gauche, l’attaquant français pourrait finalement être préservé. Alors que le Real Madrid doit défendre son avantage (1-0 à l’aller) face à Benfica, la question d’un forfait de son meilleur buteur agite les couloirs du club madrilène.

Kylian Mbappé forfait pour Real Madrid - Benfica

Selon les informations rapportées par L'Équipe, Kylian Mbappé a interrompu sa séance d’entraînement ce mardi en raison d’une gêne au genou gauche qui perdure depuis plusieurs semaines. Malgré les déclarations rassurantes d’Alvaro Arbeloa en conférence de presse, la tendance interne aurait évolué au fil des heures. Du côté du Real Madrid, l’idée de ménager l’international français (94 sélections, 55 buts) ferait désormais consensus afin d’éviter toute aggravation à l’approche des échéances majeures.

Le technicien madrilène aurait toutefois envisagé de repousser la décision définitive à la dernière minute, espérant pouvoir compter sur son atout offensif mercredi soir (21h) face à Benfica. Mais en coulisses, le staff privilégie une approche plus prudente, privilégiant le long terme à l’urgence du match retour. Finalement, le champion du monde 2018 sera bien indisponible face à Benfica mercredi, indique L'Equipe.