Real Madrid - Belgique : Zidane et Roberto Martinez font le point sur l'état de forme d'Eden Hazard

L'entraîneur du Real Madrid espère bientôt compter sur le Belge. Son sélectionneur ne le convoquera que s'il joue au moins une fois avec le Real.

Arrivé à l'été 2019 au contre la somme de 100 millions d'euros en provenance de , Eden Hazard a connu une première saison très compliquée dans la capitale espagnole. Hors de forme, souvent blessé, le Belge n'a pas répondu aux attentes placées en lui. Eden Hazard n'a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid depuis le début de saison en raison d'une blessure à une cheville. Mais le Belge voit le bout du tunnel.

En conférence de presse, ce mardi, avant le match contre Valladolid, Zinedine Zidane a évoqué l'état de forme d'Eden Hazard. Le technicien français pense pouvoir compter sur l'ailier belge en match officiel très bientôt : "Eden Hazard est très proche de revenir en forme. Il s’est entraîné normalement avec l’équipe. Hazard s’entraîne bien. La seule chose, c’est qu’il n’a pas pu s’entraîner beaucoup depuis le début de la saison".

"La saison est longue, il y a encore du temps pour Hazard"

Une chose est sûre, pour Zinedine Zidane, Eden Hazard est mieux que la saison dernière et cela n'a rien à voir avec son sérieux en dehors du terrain : "Ce n'est pas une question d’être sérieux ou pas sérieux. C’est une situation indépendante de sa volonté. Oui, il a eu des problèmes de poids en début de saison dernière mais il ne s’agit pas de cela. Le plus important pour lui, c’est qu’il ne souffre plus de cette blessure. La saison est très longue, il y a encore du temps".

Ce mercredi, Roberto Martinez a dévoilé les noms des joueurs qu'il a retenus pour le prochain rassemblement de la début octobre, avec notamment un match au sommet contre l' en Ligue des Nations. Eden Hazard fait partie de cette liste, mais le sélectionneur des Diables Rouges le convoquera uniquement s'il joue au moins une fois avec le Real Madrid avant : "Les nouvelles ont été très positives ces deux semaines. Nous espérons que vous pourrez conclure ce genre de finale de pré-saison dans ces deux matches avec votre club (Valladolid et , ce mercredi et dimanche)".

"S'il peut jouer, il viendra; sinon, il continuera à travailler avec Madrid. Nous travaillons très étroitement avec Madrid. Si Eden est sur l'herbe, cela viendra. Peu importe que ce soit dans un jeu ou dans les deux. Lors de la pause précédente, nous avons senti que je pouvais jouer à la fin, mais c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Il s'est beaucoup amélioré, mais nous n'allions pas le mettre à 99%" a affirmé Roberto Martinez en conférence de presse.