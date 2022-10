Real Madrid - Barça (3-1), Benzema et le Real s'adjugent le Clasico

Le Real Madrid a logiquement dominé le Barça lors du premier Clasico de la saison. Karim Benzema a marqué.

Humilié par son rival de toujours à l’occasion de la dernière confrontation entre les deux équipes, le Real Madrid a pris une savoureuse revanche ce dimanche. Dans son fief de Bernabeu, le champion d’Europe a maté le Barça sans trop forcer son talent (3-1). Une mise au point convaincante des Merengue.

Benzema a montré la voie à suivre

L’équipe catalane n’a même pas tenu un quart d’heure dans cette partie. A la 12e minute, elle s’est retrouvée derrière au score à la suite d’une réalisation signée de Karim Benzema. Sans but inscrit depuis le 28 aout dernier, le Français a choisi le bon moment pour se réveiller.

Contre le Barça et à la veille de la cérémonie du Ballon d’Or, l’ancien lyonnais a donc retrouvé le chemin des filets. Il a fait mouche en rodant dans la surface après une occasion contrée de Vinicius Jr. D’un tir limpide à ras de terre, il n’a laissé aucune chance à Marc-André Ter Stegen.

GettyImage

Cette ouverture du score a déboussolé les Blaugrana. Les hommes de Xavi ont été dans la capacité de réagir. Pis, ils ont péniblement bouclé la première période. A cinq minutes de la pause, ils se faisaient d’ailleurs surprendre une seconde fois. Federico Valverde les punissait à son tour, en exploitant un service de Ferland Mendy.

A 0-2, on voyait mal comment le Barça pouvait revenir dans cette partie. Les visiteurs ont quand même eu les ressources nécessaires pour se rebiffer et réaliser un second acte d’un bien meilleur acabit que le premier. Ce ne fut cependant pas suffisant pour éviter la défaite.

Le réveil tardif du Barça

Les Barcelonais ont seulement réussi à réduire le score vers la 84e. Ferran Torres a relancé le suspense, avec une reprise de près consécutive à un service d’Ansu Fati. Un but qui a fait quelque peu douter le Real, mais l’équipe d’Ancelotti a fait le dos rond pour préserver sa victoire. Et dans les arrêts de jeu, les Castillans sont même parvenus à reprendre leur avantage de deux buts suite à un pénalty transformé par Rodrygo.

Avec ce court mais précieux succès, le Real reprend les commandes de la Liga. Le Barça n’est qu’à trois points derrière, mais ce revers fait quand même mal au moral. Car il est concédé face au rival et aussi parce que c’est le deuxième accroc de la semaine après le nul contre l’Inter en Ligue des Champions.