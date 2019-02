Real Madrid-Barça 0-3, le Barça humilie son rival et file en finale de Coupe du Roi

Le Real Madrid recevait son rival du FC Barcelone pour une place en finale de Coupe du Roi ce mercredi soir.

Le Real Madrid s'est fait déborder à domicile par le Barça en demi-finales retour de Coupe du Roi ce mercredi soir. Pourtant, au repos, alors que le tableau de marque était encore inaltéré, le Real était virtuellement en finale grâce au but marqué au Camp Nou à l'aller.

Les protégés de Santiago Solari avaient même menacé Marc Andre Ter Stegen a différentes reprises notamment par le jeune Brésilien Vinicius Jr (18e, 23e, 36e, 38e). Le Barça se réveillera néanmoins dans le second acte... Et quel réveil.

Le club catalan s'offrira un contre létal orchestré par Dembélé, qui déborde sur le flanc gauche et effectue un centre que Luis Suarez s'empresse de transformer au premier poteau. Il n'en faut pas plus à la machine catalane pour se lancer, et le Real regrettera amèrement son innocuité offensive du premier acte.

L'article continue ci-dessous

Car Barcelone ne s'arrêtra pas en si bon chemin, s'avançant à Bernabeu comme en terrain conquis. Les hommes de Valverde prennent leurs distances à 20 minutes du terme. Semedo met en orbite Dembélé, encore lui, cette fois sur le flanc droit, son centre rasant trouve... Varane qui se jette devant Luis Suarez pour inscrire un joli CSC.

Quelques minutes plus tard, Casemiro fauche Luis Suarez dans la surface et le Pistolero uruguayen ne tremble pas devant Keylor Navas. 0-3, le match s'achève et avec lui, les derniers espoirs du Real de remporter la Coupe du Roi cette saison. Le club merengue a la chance de pouvoir défier de nouveau le Barça dès ce weekend en championnat, histoire d'exorciser ses démons, ou de sombrer encore plus profondément dans leur étreinte.