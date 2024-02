Real Madrid - Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Real Madrid sera aux prises avec l’Atlético Madrid dimanche à l’occasion de la 23e journée de Liga. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi, la 23e journée de Liga se poursuit ce dimanche avec l’un des gros chocs du championnat espagnol. Le Real Madrid reçoit son voisin et rival, l’Atlético, dans un derby madrilène qui s’annonce palpitant. C’est la troisième fois que les deux clubs vont s’affronter en l’espace de quelques semaines.

Real Madrid - Atlético Madrid, un derby infernal

Nouveau leader de Liga après sa victoire contre Getafe jeudi, le Real Madrid (57pts) n’a plus le droit à l’erreur. Toujours sous la menace de Gérone (2e, 55pts), tous les points sont précieux pour les Merengues. Malgré les blessures récurrentes au sein de son effectif, le Real arrive à imposer son rythme en tête du classement. Les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté tous leurs cinq derniers matchs dans l’élite espagnole. Face à l’Atlético Madrid (4e, 47pts), le Real Madrid aura fort à faire pour poursuivre sur sa lancée en Liga. Même si tout va bien pour le club madrilène, l’Atletico reste sa bête noire ces dernières saisons. La dernière défaite du Real Madrid était d’ailleurs face aux Colchoneros en huitièmes de finale de la Coupe du Roi (2-2, 4-2, ap).

A l’Atlético, la dynamique reste la même. Distancés de 10 points par le Real Madrid, les Colchoneros s’accrochent toujours au podium. L’Atlético n’a perdu qu’un seul de cinq derniers matchs (4 victoires) face à Gérone. Etant la dernière équipe à battre le Real, les hommes de Diego Simeone arrivent en confiance lors du derby de Madrilène, dimanche. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’avant les 8es de finale de la Coupe du Roi, le Real avait éliminé son voisin en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (3-3, 5-3, ap) quelques jours avant. Le choc entre les deux clubs phares de Madrid sera donc infernal.

Horaire et lieu de match

Real Madrid – Atlético Madrid

23e journée de Liga

Lieu : Stade Santiago Bernabeu

A 21h française

Les compos probables du Real Madrid - Atlético Madrid

Real : Lunin, Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo

Atlético : Oblak, Molina, Reinildo, Savic, Witsel, Samu Lino, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann, Depay

Sur quelle chaîne suivre le match Real Madrid - Atlético Madrid ?

La rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid sera à suivre ce dimanche 04 février 2024 à partir de 21h sur beIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.