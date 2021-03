Real Madrid - Atalanta Bergame (3-1), Benzema envoie le Real en quarts

Opposé à l'Atalanta Bergame en 8es de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi soir, le Real prend le quart grâce à Benzema.

Avec un tel Karim Benzema, qui a besoin de Cristiano Ronaldo ? Le Français est plus que jamais cette saison le clutch player du Real Madrid, qui surgit quand on a besoin de lui.

Double buteur en Liga lors du weekend pour permettre au Real de se tirer d'une mauvaise posture contre Elche (2-1) avec un deuxième but dans les ultimes instants de la rencontre, le sauveur atitré du Real cette saison a encore frappé en Ligue des Champions.

Alors que le Real recevait l'Atalanta Bergame ce mardi soir pour un 8e de finale dretour de C1 encore très indécis après le 1-0 du match aller, Benzema s'est encore illustré, pour le grand bonheur de Zinedine Zidane.

Alors que le portier de la Dea Marco Sportiello se rendait l'auteur d'une relance ratée, Luka Modric, déjà passeur à l'aller pour Mendy, alimentait Benzema qui sanctionnait l'Atalanta pour le 1-0, qui était d'ailleurs le score au repos. Le club de Bergame pouvait regretter amérement une grosse occasion manquée par Robin Gosens, bien servi par Luis Muriel en début de rencontre.

Surtout que le Real n'allait pas en rester là, avec notamment plusieurs rushs impressionnant mais de gros défauts à la finition de la part de Vinicius. Consternant d'ailleurs pour son capitaine Sergio Ramos, avant que le Brésilien ne se rachète en obtenant un pénalty que le défenseur espagnol se faisait une joie de transformer.

Le Real avait dès lors un pied et plusieurs orteils en quarts. Et le défenseur merengue compte désormais plus de buts en Ligue des champions que Ronaldo Nazario, David Villa et Zinedine Zidane, pour ne citer qu'eux.

Le Real était sur sa lancée et insistait et Benzema touchait le montant de Sportiello, avant que la Dea ne rétorque avec une grosse occasion de Zapata sauvée par un immense Thibaut Courtois.

Muriel réduisait le score à 7 minutes de la fin pour la Dea d'un joli coup franc direct, avant que Marco Asensio, à peine entré en jeu, ne scelle le destin de la rencontre en fin de match avec le but du 3-1 en acrochant la lucarne au premier poteau. De quoi doucher définitivement Bergame.

3-1, ça passe pour le Real, qui est décidément une équipe différente avec Benzema et Ramos sur le terrain.