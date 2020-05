Real Madrid, Asensio prêt à effectuer son retour

Asensio est comme une nouvelle recrue pour Zidane. L'Espagnol est prêt à effectuer son retour avec le Real.

Marco Asensio se sent "très bien" après s'être remis d'une grave blessure au genou alors qu'il se prépare à jouer son rôle au dans le dernier tiers de la .

L'international espagnol n'a pas encore effectué la moindre apparition cette saison après s'être rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque latéral au genou gauche en pré-saison.

Le jeune homme de 24 ans a subi une opération chirurgicale en août, mais n'est revenu à l'entraînement que maintenant, la campagne étant interrompue à cause de la pandémie de coronavirus.

Asensio, qui a joué 44 fois en 2018-19, est ravi d'être de retour. "Je me sens très bien", a-t-il déclaré à Realmadrid TV.

"La première semaine a été différente lorsque j'ai repris l'entraînement avec mes coéquipiers. Mon adaptation a été bonne. Le genou réagit bien et la vérité est que je vais très bien physiquement."

"L'attente a été très longue. J'ai beaucoup travaillé et, surtout, j'ai eu beaucoup de patience, parce que voir ses collègues s'entraîner tous les jours tout en étant dans la salle de physiothérapie était quelque chose qui me faisait très mal. Je suis déjà avec mes collègues sur le terrain et c'est la chose la plus importante. L'attente en valait la peine."

Zinedine Zidane récupère donc une nouvelle recrue avec Marco Asensio.