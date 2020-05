Adil Rami a déjà quitté Sotchi

Le défenseur français Adil Rami quitte déjà Sotchi, trois mois après son arrivée.

Le'ancien marseillais Adil Rami a quitté le FC Sotchi, trois mois après son arrivée, et sans avoir disputé la moindre rencontre.

« La crise du Covid-19 n'a pas épargné le Championnat russe, entraînant dès le début du mois de mars 2020 une suspension des compétitions jusqu'au 21 juin prochain, explique le communiqué. Dans ce contexte, et malgré les nombreuses alertes du joueur et de ses représentants, le PFC Sotchi a décidé de ne respecter aucun de ses engagements et tenté de se défausser de toute responsabilité en faisant preuve de la plus grande mauvaise foi, aboutissant à des mensonges devant lesquels l'ancien international français ne peut que s'insurger. », a annoncé son avocat, Maître Jules Plancque, via un communiqué.

« Il est des droits fondamentaux et des obligations essentielles, auxquels aucune atteinte ne peut être tolérée [...] Adil Rami, qui n'a jusqu'alors perçu aucune rémunération de la part du PFC Sochi, entend rappeler que la sécurité et la préservation de la santé des joueurs sont de ceux-là », peut-on encore lire. Pour rappel, Rami avait signé avec le FC Sotchi le 22 février dernier, après avoir résilié son bail avec le Fenerbahçe Istanbul.