Real Madrid : Arbeloa garde sa place... pour l'instant

Arbeloa avait d'ailleurs fait le choix d'aligner plusieurs jeunes, laissant à la maison des joueurs comme Thibaut Courtois, Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

Arbeloa a ensuite pointé du doigt la condition physique de l'équipe, lançant une pique à son ami Xabi Alonso, tout en assumant la responsabilité de la défaite. Le quotidien AS affirme cependant que le club ne partage pas cet avis et rejette la faute sur les joueurs. La direction du Real Madrid déclare qu'avec le départ d'Alonso, les stars n'ont plus d'excuses et qu'elles devraient recevoir un avertissement.

C'est début décembre que les premières rumeurs ont circulé selon lesquelles Alonso était sur la sellette, et il ne s'agissait pas simplement de mettre la pression sur l'entraîneur basque. AS poursuit en indiquant que la direction du Real Madrid était divisée quant à la nomination d'Arbeloa début décembre, ou s'il fallait accorder plus de temps à Alonso pour redresser la situation. La défaite face à Albacete est perçue par ceux qui souhaitaient une nomination plus rapide d'Arbeloa comme une preuve supplémentaire du déclin continu du niveau compétitif de l'équipe, justifiant ainsi leur position.

Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles le Real Madrid sonde déjà des pistes pour la saison prochaine, il est à noter que, les joueurs étant tenus responsables de la défaite contre Albacete aux yeux de la direction, la confiance en Arbeloa reste intacte. Les Merengues continueront d'explorer les options pour l'été, mais le plan est qu'Arbeloa termine la saison.

Néanmoins, il est admis que la position d'Arbeloa a été fragilisée par cette défaite, même si cela est quelque peu injuste. On craint que ce changement d'entraîneur, même avec le Real Madrid en bonne position en Liga et en Ligue des Champions, ne puisse pas avoir d'impact significatif d'ici la fin de la saison.