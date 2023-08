Real Madrid : Ancelotti perd patience avec Rodrygo

Le Real Madrid a arraché une victoire (0-1) au forceps, vendredi, lors de son déplacement à Vigo dans le cadre de la troisième journée de Liga.

Vendredi soir, la Maison Blanche a poursuivi avec son bon début de saison avec une troisième victoire en autant de sorties cette saison en championnat d’Espagne. Mais l’entraîneur des Blancos, Carlo Ancelotti, a perdu le contrôle après un fait sur le terrain.

Ancelotti ne cache pas sa colère contre Rodrygo

En déplacement au stade Balaídos, vendredi soir pour le compte de la troisième journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé difficilement sur le score de 0-1 grâce à sa nouvelle recrue, Jude Bellingham, qui a une fois encore délivré la Maison Blanche d’une tête croisée. Mais avant ce but de l’Anglais (81e), Rodrygo aurait pu ouvrir le score pour le Real Madrid. Ce qui n’a pas été le cas, puisque le Brésilien a manqué son penalty (68e).

Malgré la puissance qu’il a mise dans sa frappe, Rodrygo, qui a tiré côté croisé à mi-hauteur, voit son tir être repoussé par Iván Villar, le gardien de but de Celta Vigo. Une occasion de but ratée, qui a mis Carlo Ancelotti dans tous ses états. Depuis son banc de touche, on peut voir le technicien italien jeter une bouteille d'eau avec rage. Ceci pour manifester son mécontentement après cette occasion ratée par le jeune attaquant brésilien.

L'article continue ci-dessous

Vinicius blessé, le Real Madrid leader provisoire de Liga

Coup dur pour le Real Madrid et Vinicius Jr. Alors que le Brésilien a bien commencé sa rencontre contre le Celta Vigo, vendredi soir, l’ailier gauche a été touché peu après la dixième minute de jeu. Bien qu’il soit sorti et revenu sur le terrain avec la cuisse droite bandée, le Brésilien ne pourra pas tenir longtemps. L’ailier gauche du Real Madrid cède sa place après la dix-huitième minute de jeu, laissant sa place à Joselu, qui délivre la passe du but à Bellingham, qui lui, inscrit son quatrième but de la saison avec le Real Madrid.

Grâce à sa victoire contre Celta Vigo,le Real Madrid est seul en tête du classement de la Liga avec 9 points, en attendant les résultats du Rayo Vallecano et de Valence, auteurs eux aussi d'un sans-faute en ce début de saison. Ceux-ci affrontent respectivement Atlético Madrid, lundi (21h30) et Osasuna, dimanche (19h30).