Real Madrid, Ancelotti enregistre deux retours inattendus

Excellentes nouvelles pour Carlo Ancelotti et les supporters du Real Madrid à la veille du match contre Girona FC, samedi.

Après le déplacement douloureux à San Mamés, mercredi dernier, le Real Madrid sera cette fois-ci en déplacement au Stade municipal de Montilivi pour défier Girona FC dans le cadre de la 16e journée de la Liga, samedi soir (21h). A la veille de cette rencontre, les Merengue reçoivent deux bonnes nouvelles que personne ne s’imaginait.

Alaba et Vinicius de retour !

Depuis le début de la saison, le Real Madrid fait face à une grosse crise de blessures avec le passage à l’infirmerie de plusieurs de ses joueurs importants. On peut citer entre autres David Alaba, qui n’a plus joué au cuir rond depuis décembre 2023, Dani Carvajal et Eder Militao, qui sont blessés cette saison et ne seront pas de retour avant la fin de la campagne en cours. Eduardo Camavinga et Vinicius Junior sont les deux derniers noms à s’ajouter à la longue liste de blessés dans le club champion d’Espagne et d’Europe en titre.

Mais deux bonnes nouvelles sont tombées, ce vendredi. La crise des blessures semble véritablement être à son épilogue au Real Madrid. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche en fin d’année dernière, David Alaba a pris part à une partie de l’entraînement collectif ce vendredi avant Girona. Mais le polyvalent défenseur central autrichien n’est pas le seul à faire son retour. Les supporters madrilènes peuvent également se réjouir du retour de Vinicius Junior, qui devrait manquer trois à quatre semaines de compétition en raison de sa blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Le Brésilien a également pris part à une partie de la séance collective ce vendredi. Il se sent plus que jamais prêt pour rejouer. D’excellentes nouvelles pour les Merengue à quelques jours du déplacement en Italie pour défier l’Atalanta Bergame.