Coup dur pour le Real Madrid, Vinicius Junior blessé !

Liverpool vs Real Madrid

Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid à deux jours du gros choc en Ligue des champions contre Liverpool.

Enorme coup dur pour le Real Madrid et Vinicius Junior, qui va manquer plusieurs matchs avec la Maison Blanche. Alors qu’il a joué toutes les minutes imparties au choc face à Leganés (0-3), dimanche soir, en Liga, le Brésilien a souffert d’une blessure. Le Real Madrid est dos au mur avant Liverpool alors que le club déplorait déjà assez de joueurs blessés dans son effectif.

Vinicius forfait contre Liverpool

Passeur pour le but de Kylian Mbappé, dimanche soir, face à Leganés, Vinicius Junior a disputé toute la rencontre. Mais l’ailier gauche brésilien n’était pas sorti indemne de ce match joué à l’Estadio Municipal de Butarque. Ce lundi, lendemain de cette rencontre, le Real Madrid annonce la blessure de son joueur de 24 ans à travers un communiqué officiel sur son site internet.

« Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Vini Jr. par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Evolution en attente », peut-on lire dans la note officielle. Ainsi, le Brésilien devrait manquer au moins trois semaines de compétition. Vinicius Junior, qui est d’ores et déjà forfait contre Liverpool, devrait manquer les matchs contre Getafe au Bernabéu, l’Athletic à San Mamés, Gérone à Montilivi, l’Atalanta à Bergame et le Rayo Vallecano à Vallecas.