Real Madrid : La crise des blessures enfin terminée ?

Carlo Ancelotti a confirmé que l'attaquant brésilien Rodrygo Goes serait de nouveau en forme pour le match de Liga contre Getafe.

L'entraîneur italien s'est montré optimiste quant à la situation des blessures, estimant que plusieurs joueurs clés seraient bientôt de retour.

Ancelotti a confirmé que le Brésilien serait de retour en action, alors que les matchs commencent à s'accumuler. Rodrygo a manqué quatre des cinq derniers matchs des Blancos en raison de problèmes aux ischio-jambiers, revenant brièvement contre Osasuna, mais étant de nouveau contraint de quitter le terrain.

"La Coupe du monde, la Supercoupe sont là... et surtout, les joueurs blessés reviennent. Rodrygo est de retour demain, Tchouameni le prochain match, bientôt Alaba sera de retour, Camavinga bientôt de retour... Nous devons traverser cette période avec une bonne attitude et un bon engagement, car de bonnes choses restent à venir".

Tchouameni a également été absent lors des trois derniers matchs en raison d'une entorse à la cheville, mais il semble qu'il fera son retour la semaine prochaine à Bilbao, lorsque les Blancos se rendront chez l'Athletic Club. Le Real Madrid a beaucoup parlé de son intention de se lancer dans le mercato cet hiver, une question qu'Ancelotti a écartée.

« Je pense que c'est une perte de temps de penser à recruter des joueurs maintenant. Nous aurons 40 jours pour y réfléchir. Les choses peuvent changer. Alaba va très bien et sera bientôt de retour. Nous devons évaluer ces choses, qui sont des priorités. »

« Mbappé est plus habitué à jouer à gauche, Vinicius aussi. Vini se rend compte qu'il est aussi très dangereux à l'intérieur. Je ne sais pas ce que je vais faire, cela peut dépendre du match, mais cela peut aussi changer au cours des matchs. »

Si les problèmes ne manquent pas à Santiago Bernabeu, Ancelotti a déclaré avoir remarqué un changement dans son équipe récemment.

Il se peut que nous ayons manqué d'efficacité dans certains matchs, notamment dans les matchs sans beaucoup d'occasions. Il nous a manqué un peu d'efficacité. À Liverpool, avec plus de précision dans les transitions, on aurait pu se créer plus d'occasions. Mais la base, c'est l'attitude et la défense. Et nous commençons à défendre comme il faut.