Real Madrid : Ancelotti compte toujours sur Hazard

On disait d’Eden Hazard qu’il n’entrait plus dans les petits papiers de Carlo Ancelotti. Qu’il était poussé vers la sortie et qu’il n’a plus d’avenir au Real Madrid. Il n’en est rien réalité.

Hazard sera au Real la saison prochaine

L’ailier belge a toujours la confiance totale de son entraineur au Real Madrid. Le coach italien le démontre à travers les actes en le faisant jouer souvent ces derniers temps, de même qu’avec les paroles. Ce samedi, « Carletto » a assuré de manière on ne peut plus claire que Hazard restera son joueur. Cette saison, mais aussi la prochaine.

« Hazard fait partie de nos plans pour la saison prochaine », a-t-il assuré lors de la conférence de presse précédant le match de championnat contre Elche. Des propos qui vont certainement calmer les bruits d’un divorce à venir. Elles sont aussi à même de refroidir les ardeurs des clubs intéressés par l’ex-star de Chelsea.

Hazard est en train de retrouver peu à peu ses bonnes habitudes. Jeudi dernier, lors du match de Coupe contre Elche, il a marqué son premier but de la saison. Un but décisif qui plus est, puisqu’il a permis aux Merengue d’atteindre le prochain tour de la compétition.