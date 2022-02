Real Madrid : Ancelotti accepte les sifflets des fans

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, affirmé qu'il n'avait aucun problème avec les exigences des supporters merengue.

Lors de la victoire glanée samedi contre Alaves (3-0), les joueurs du Real ont été hués et sifflés avant de prendre l’ascendant et assurer les trois points en seconde période. Leurs supporters leur ont visiblement tenu rigueur pour le faux-pas concédé le mardi d’avant contre le PSG en Ligue des Champions (0-1).

« Nous sommes d’accord avec ce que pense notre public »

Ancelotti a déclaré à ce sujet : "Le public évalue le match, il n'a pas aimé ce que nous faisions en première mi-temps et il a aimé la seconde. Nous sommes d'accord avec ce que pense le public, personne dans le vestiaire n'était satisfait de la première mi-temps, nous devions en faire plus, nous l'avons fait et ils l'ont apprécié car en seconde mi-temps les fans étaient contents".

L'article continue ci-dessous

Il Mister s’est ensuite dit convaincu que le public saura être derrière sa formation lorsque l’enjeu l’exigera : « Les fans sont derrière comme toujours, quand on joue bien ils apprécient et quand on ne joue pas, ils ne sont pas contents. Ils sont tenus en haleine, ils veulent que l'équipe gagne la Liga. C'est normal que lorsque vous ne jouez pas bien et que vous ne marquez pas, ils veulent une réaction. »

Le technicien italien a poursuivi en s’attardant les difficultés qu’a son équipe à bien entrer dans ses matches. "Nous en avons parlé cette semaine, il est difficile pour nous d'entrer dans les matchs avec l'intensité nécessaire, c'est une faiblesse que nous avons eue et que nous allons corriger, a-t-il avoué. Depuis Bilbao, nous avons eu plus de difficultés en première mi-temps qu'en seconde. Les adversaires pressent beaucoup en première et ensuite ils ralentissent et nous nous sentons mieux ».