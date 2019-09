Real Madrid : Alphonse Areola s'excuse pour son selfie avec Kylian Mbappé et Eric Maxim Choupo-Moting

Alphonse Areola a fait son mea-culpa devant les commentaires engendrés par un selfie aux côtés de ses ex-coéquipiers, mercredi soir.

Transféré au sous la forme d'un prêt à la fin de l'été alors que Keylor Navas faisait le chemin inverse, Alphonse Areola retrouvait le Parc des Princes ce mercredi.

Et la soirée a mal tourné pour le Real Madrid, dominé de la tête et des épaules par le PSG (3-0). Un contexte forcément propice à la tension. Alphonse Areola a pu le vérifier en lisant les commentaires des fans madrilènes sous un cliché pris aux côtés de deux de ses anciens coéquipiers, Kylian Mbappé et Eric Maxim Choupo-Moting.

"Chers supporters du Real Madrid : je suis très triste de certains commentaires concernant une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Je veux que tous les madridistes sachent que mon coeur est blanc depuis que j'ai signé pour ce club et je ne peux pas supporter le moindre doute sur ma motivation, ma loyauté ou mon implication pour le Real Madrid, notre Real", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

"La défaite d'hier m'a affecté autant que tous ceux qui font partie de cette grande famille. Après le match, j'ai retrouvé mes ex-coéquipiers et mes amis à qui je n'avais pas eu le temps de dire au revoir. Pour cela, je réitère mes excuses aux madridistes qui se sont sentis offensés, ce n'était pas mon souhait et j'espère que tous ensemble nous pourrons connaître beaucoup de succès. Hala Madrid !", a conclu le champion du monde français.