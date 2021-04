Real-Liverpool - Pour Adrian, les Reds ont bien changé depuis 2018

Le gardien remplaçant de Liverpool a confié à AS que les Reds ont su effacer le traumatisme lié à la finale de C1 perdue contre le Real en 2018.

La Ligue des Champions offre bien souvent des soirées à frissons. Opposant les meilleures équipes européennes, la compétition réserve son lot d'exploits, de surprises, mais aussi de rivalités. Liverpool et le Real Madrid, deux clubs historiques, en savent quelque chose, eux qui se sont notamment affrontés en finale lors de l'édition 2018.

Cette année-là, c'est le Real Madrid de Zinédine Zidane qui l'avait emporté face aux Anglais. Mais alors que les deux équipes se retrouvent mardi soir en quarts de finale, Adrian, le gardien brésilien de Liverpool, ne veut pas parler de revanche. "Je ne pense pas, non. Dans le domaine du football, des affrontements entre différentes équipes reviennent régulièrement. Pour nous, c'est une chance de montrer que Liverpool est là. 2018, c'était il y a quelques années et ce qui est arrivé est arrivé. Il n'y a pas besoin de ressasser ce mauvais souvenir. Liverpool a beaucoup changé depuis cette époque et le Real Madrid aussi", a ainsi confié le portier remplaçant, dans un entretien accordé à AS.

"Nous allons à Madrid avec tout ce que nous avons"

Selon lui, peu importe l'état de forme de chacun. En C1, toutes les cartes sont redistribuées. "La Ligue des champions est une compétition spéciale, c'est différent. Ça vous change la puce. Ça nous est arrivé lors des derniers matchs. En Premier League, nous n'avons pas été bons, mais nous avons réussi un éliminatoire difficile contre Leipzig. Contre le Real, nous irons avec tout le respect que nous devons avoir pour un grand club, mais avec l'ambition de passer le cap. Nous allons à Madrid avec tout ce que nous avons".





"Les deux équipes ont été plus ou moins présentes. Ils ne sont pas aussi forts qu'au cours des dernières années. Il nous arrive la même chose, mais peu importe, le Real est toujours dangereux. En attaque, ils ont des joueurs qui peuvent faire beaucoup de dégâts en contre-attaque. C'est une équipe aux transitions rapides, semblable à notre style de jeu. Au milieu de terrain, que puis-je vous dire avec la qualité de Luka Modric et le moment qu'il traverse. Le Real reste le Real et ce sera un match compliqué", prévient Adrian.

Lors de la finale de 2018, Mohamed Salah, blessé, avait été contraint de céder sa place en cours de match. S'il devrait être titulaire mardi soir, l'Egyptien ne semble pas marqué par cet épisode douloureux. C'est en tout cas ce qu'estime son coéquipier Adrian. "Nous n'avons pas eu le temps de parler de cet affrontement et de ce mauvais différend. Ce n'est pas le meilleur souvenir que l'on puisse avoir depuis Liverpool, mais beaucoup de choses se sont passées depuis (...) Je ne crois pas que ça affectera Salah".