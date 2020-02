Real-Celta Vigo (2-2) - Les Merengue tenus en échec par le Celta

Alors qu'il pensait avoir fait le plus dur en renversant le score, le Real Madrid a finalement concédé le match nul face au Celta Vigo (2-2).

À peine entrés dans la rencontre, les Merengue étaient cueillis à froid par un contre parfaitement mené par les visteurs. Iago Aspas lançait parfaitement Fedor Smolov dans l'intervalle alors que Varane tardait à monter avant d'être en retard face à l'attaquant qui s'en allait sereinement battre Thibaut Courtois du plat du pied (7e).

Venu surtout pour défendre, le Celta se retrouvait alors en position idéale pour attendre Eden Hazard - de retour de blessure - et ses coéquipiers tout au long de la première période. Malgré plusieurs situations, les hommes de Zinédine Zidane butaient sur une défense parfaitement regroupée, et Courtois devait sortir une superbe parade pour préserver les siens sur corner juste avant la pause (44e).

Il est toutefois compliqué de ne faire que défendre au Santiago Bernabeu et les choses allaient changer au retour des vestiaires. Si le but de Sergio Ramos était logiquement refusé pour hors-jeu (49e), la pression montait sérieusement.

Et il ne fallait pas attendre bien longtemps pour voir Marcelo débouler dans son couloir et centrer en retrait pour Toni Kroos, qui remettait les siens à hauteur (52e). 1-1 et bientôt 2-1 quand Hazard, très en vue, obtenait un penalty pour une sortie mal maîtrisée de Ruben Blanco. Sentence transformée par Sergio Ramos (65e).

Une fois menés, les joueurs du Celta tentaient enfin de sortir de leur camp pour poser des problèmes aux Madrilènes, qui se mettaient à comettre plusieurs grosses fautes, à l'image du carton jaune de Gareth Bale pour un tacle par derrière sur Rafinha (72e).

Et c'est finalement sur une surperbe ouverture dans l'intervalle de Denis Suarez que Santi Mina venait tromper Courtois d'une frappe croisée de près (85e). Le Real se ruait alors à l'attaque pour tenter d'arracher la victoire mais Benzema frappait au-dessus (89e), avant de voir Ruben Blanco repousser sa tentative (90e+1).

Avec ce match nul, les coéquipiers de Casemiro ne comptent plus qu'un petit point d'avance sur le Barça, vainqueur ce week-end de (2-1), alors que le Clasico approche à grands pas...