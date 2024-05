Real - Bayern, pourquoi Kane a été remplacé ? Tuchel s'explique

Thomas Tuchel a expliqué pourquoi il avait remplacé Harry Kane, auteur de 44 buts, quelques instants avant l'effondrement dramatique du Bayern

Les Allemands semblaient bien partis pour affronter leurs rivaux du Borussia Dortmund au stade Wembley le 1er juin. L'international canadien Alphonso Davies leur a donné l'avantage au Santiago Bernabéu d'une frappe spectaculaire.

À la 85e minute, Tuchel a pris la décision surprenante de remplacer le prolifique attaquant anglais Kane par Eric Maxim Choupo-Moting, malgré la possibilité d'une prolongation et d'une séance de tirs au but. Trois minutes plus tard, le remplaçant du Real, Joselu, se voyait offrir l'égalisation par le gardien du Bayern, Manuel Neuer, avant d'arracher la victoire à la 91e minute, à la suite d'un contrôle de la VAR.

Tuchel critiqué

Interrogé après coup sur les raisons de la sortie de Kane dans un match si important, Tuchel a répondu : « Il ne pouvait pas continuer. Il a joué avec des douleurs au dos et il n'a pas pu continuer, son dos s'est figé. Nous avons commencé avec un quatuor de tête et les quatre ont dû sortir sur blessure ou à cause de crampes. Les quatre attaquants ont tous dit qu'ils devaient partir. Ça fait mal. Il faudra du temps pour se remettre, mais d'un côté, c'est une défaite où nous avons tout donné sur le terrain. Bien sûr, c'est difficile à accepter. Cela fait partie de la réalité. Il n'y a pas de regrets à avoir. Mais d'un autre côté, il y a eu trop de blessures, trop de remplacements, trop de crampes ».

L'article continue ci-dessous

L'ancien milieu de terrain du Bayern, Owen Hargreaves, a expliqué à TNT Sports la décision de remplacer le buteur chevronné : « Je vais vous dire ce qui était inattendu, la sortie de Harry Kane du terrain. C'est l'un des remplacements les plus importants que j'aie jamais vus dans un match de football de cette ampleur. Sortir un gars qui a marqué 44 buts, qui est le joueur le plus endurant de tous les pays, et faire entrer un autre attaquant en la personne de Choupo-Moting. Peut-être qu'il voulait de la hauteur pour les corners, je ne sais pas. On ne peut pas l'enlever. Il reste cinq minutes à jouer, il y a 10 minutes de prolongation, 15 minutes ».