Real-Atlético - Histoires et curiosités du derby madrilène

Le derby madrilène, qui verra le Real et l'Atlético s'affronter ce dimanche, regorge d'histoires et d'anecdotes plus folles les unes que les autres.

Qu'un derby ne soit pas n'importe quel match est un principe universel, il suffit de demander aux "colchoneros" et aux "merengues" ! Et pour cette raison, ou peut-être à cause de cela, l'histoire de ces affrontements est jonchée d'anecdotes des plus significatives.

La harangue de Luis Aragones à ses hommes qui a ébranlé les fondations du Bernabéu.

Jetons un coup d'œil à la finale de la Coupe 1992. Luis Aragones est sur le point de donner son discours tactique d'avant-match. À un moment donné, l'entraîneur se tourne vers ses joueurs et leur demande : "Avez-vous compris cela ? Eh bien, ça ne compte pas. Ce qui vaut la peine, c'est que vous êtes meilleurs. Ce qui compte, c'est que vous êtes l'Atlético de Madrid et qu'il y a 50.000 personnes qui vont mourir pour vous". L'Atlético s'est imposé 2-0, grâce à des buts de Schuster et Futre.

Santiago Bernabeu fut rojiblanco

Nous sommes en 1921 et un très jeune Santiago Bernabeu porte le maillot rouge et blanc pendant quelques mois après une dispute avec le conseil d'administration des Merengues. Par la suite, il est retourné au club dont il fut joueur, entraîneur et président. Et même secrétaire et délégué. À son retour, il a prononcé l'une des phrases qui a toujours suscité le plus de ressentiment parmi les rojiblancos : "Je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens de l'Atlético de Madrid". Cependant, l'homme de La Mancha a toujours entretenu de très bonnes relations avec ses voisins. En 1963, il a même prêté plusieurs joueurs à l'Atlético de Madrid jusqu'à la fin de la saison. Il l'a fait pour les aider à rester en Première Division.

Le derby de la tortilla avec le titre en jeu

C'est l'un des épisodes les plus bizarres de l'histoire du derby. Saison 81-82. Un 19 avril. Le président de l'Atlético de Madrid était Alfonso Cabeza qui, impliqué dans de nombreux problèmes de toutes sortes, notamment avec la fédération et les arbitres, a décidé de boycotter un derby dans lequel son équipe jouait pour le titre de champions d'Espagne. Le match a été joué au Bernabéu. Lors de l'avant-dernière journée et avec des chances de remporter le titre, Cabeza a demandé à ses fans d'aller au Calderón au lieu d'aller au stade rival pour prendre un pinchito de tortilla, un bon verre de vin et écouter le match à la radio. Environ 10 000 fans rouges et blancs ont assisté à l'événement et une banderole disait : "Nous ne serons pas champions, mais nous avons un président qui a des cojones". Le Real s'imposera 2-0, grâce à des buts de Santillana et García Hernández, privant les Colchoneros du titre.

La prolongation qui a mis fin à 13 ans d'attente

C'était le 17 mai 2013. Finale de la Copa del Rey. 97e minute et donc au coeur de la prolongation au Santiago Bernabéu. Joao Miranda envoie le cuir au fond, parfaitement servi par Koke. C'était la fin d'une domination : la fin de plus de 13 ans de domination du Real Madrid.

Le joueur ayant le plus de derbies à son actif sera absent dimanche

C'est le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, qui a disputé la bagatelle de 43 derbies, soit un de plus que Gento et Sanchís. Míchel et Santillana en ont 36, soit un de plus qu'Adelardo, le premier joueur de l'Atlético à figurer sur la liste. Dans l'équipe actuelle de Simeone, le joueur qui a joué le plus de matches entre les deux équipes est Koke, avec 30 apparitions.

Le plus jeune et le plus vieux buteur des derbies

Le plus jeune dans l'histoire des derbies est Raúl González. Lors de son deuxième match officiel avec Madrid, l'Espagnol est devenu, avec son premier but, le plus jeune buteur à l'âge de 17 ans et 131 jours. C'était en octobre 1994. Le plus âgé dans un Madrid-Atlético est Alfredo Di Stéfano, qui a marqué contre les Colchoneros à l'âge de 37 ans et 143 jours.

Le but le plus rapide de l'histoire

Le but le plus rapide de l'histoire des derbies madrilènes a été inscrit par Ronaldo Nazario, qui n'a mis que 14 secondes pour marquer contre l'Atlético de Madrid. Il passe à Raul, qui renvoie la balle à Beckham. L'Anglais transmet le ballon horizontalement à Zidane et le Français ouvre la voie sur la gauche pour que Roberto Carlos puisse courir. L'arrière latéral trouve Ronaldo entre les lignes, qui se retourne pour marquer.

67 joueurs ont changé de maillot dans l'histoire

Bien qu'ils n'aient pas tous joué un derby avec les deux équipes. Oui, c'est le cas de Cosme, Olaso, Marín, Lazcano, Cabo, Ipiña, Pruden Sánchez, Pazos, Bernd Schuster, Parra, Hugo Sánchez, Paco Llorente, García Calvo, Solari, José Antonio Reyes, Adán, Courtois, Morata et Marcos Llorente.

Un derby familial

C'était lors de la saison 82-83, lors de la 21e journée de Liga, où Santiago Pereira (Atlético de Madrid) et son neveu, "Agustín" Rodríguez (Real Madrid) occupaient chacun un but, de part et d'autre du terrain. C'est ainsi qu'a eu lieu le derby le plus familial que les deux clubs aient jamais joué.

Cybèle était colchonera et Neptune madridista

C'était dans les années 50 et un produit des circonstances du moment. Au cours des années 70 et 80, les Merengues et les Colchoneros ont partagé la déesse Cybèle comme lieu de célébration. La première "prise de contrôle" de Neptune par l'Atlético a eu lieu en 1991, après avoir battu Majorque en Copa au Bernabéu, grâce à un but d'Alfredo dans le temps additionnel.

De nombreux derbies pour une seule saison

Au cours de la campagne 2014/2015, le Real et l'Atlético se sont affrontés huit fois. Le marathon du derby a commencé par la Super Coupe d'Espagne, remportée par l'Atlético (1-1 au match aller au Bernabéu, 1-0 au match retour avec un but de Mandzukic). Le premier affrontement en Liga, au Bernabeu, a été remporté par l'équipe colchonera (1-2). Lors de la Copa del Rey, l'équipe de Simeone a encore gagné. En revanche, en Ligue des champions, c'est le Real Madrid qui s'est qualifié. Le match aller du quart de finale s'est terminé sur le score de 0-0 et au match retour, c'est Chicharito qui a qualifié les siens, à la 82e minute.