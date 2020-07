Real-Alaves (2-0), Benzema et le Real Madrid sur leur lancée

Le Real Madrid a conforté sa place de leader de la Liga en disposant sans trop de peine d’Alaves. Benzema a encore marqué.

Le s’est rapproché un peu plus du titre de champion d’ ce vendredi en prenant les trois points mis en jeu contre Alaves. Malgré l’absence de plusieurs éléments importants, les Merengue se sont tranquillement défaits du 17e au classement. Karim Benzema a été le grand bonhomme de ce match avec deux décisifs réussis.

L’attaquant français a de nouveau pris ses responsabilités en attaque, et guidé les siens vers la victoire. A la 11e minute, il n’a pas tremblé lorsqu’il a fallu transformer un pénalty suite à une faute adverse dans la surface. Et à la 50e minute, c’est lui qui a servi Marco Asensio pour le but de break. L’ex-Lyonnais a donc été prépondérant dans le succès des Castillans.

Benzema se distingue puis se blesse

Avec un peu plus de réussite, Benzema aurait même pu s’offrir un triplé dans cette partie. Juste avant la pause, il a buté sur le dernier rempart adverse sur une reprise de près (45e). Et bis repetita à la 58e, avec un tir à ras de terre mais que Jimenez a parfaitement détourné. Des essais non convertis mais qui n’ont pas embêté le Français au moment de quitter sa pelouse. En revanche, il fut un peu plus gêné par une douleur à la cuisse droite. En rejoignant le banc, il s’en est plaint auprès des médecins de l’équipe.

Les Madrilènes ont aussi vendangé par l’intermédiaire de Toni Kroos. L’Allemand a envoyé une frappe juste au-dessus de la transversale à la 12e. Et en seconde période, c’est le Brésilien Rodrygo qui a manqué de donner une ampleur plus importante à la victoire des siens (77e). Des ratés que les locaux n’ont pas eu à regretter cependant.

Avec ce succès, le Real compte de nouveau sept points d’avance sur son rival barcelonais, mais avec un match de plus. L’équipe de Zidane n’est plus qu’à deux victoires d’assurer définitivement son retour au sommet de l’Espagne.