RD Congo - Zambie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La République Démocratique du Congo affronte la Zambie mercredi dans le cadre du premier tour de la CAN 2023. Les dernières infos, ici.

La Coupe d’Afrique des Nations édition 2023 suit son cours sur les terres ivoiriennes avec son lot de surprises. Mardi, c’est l’entrée en lice du Groupe F composé des nations comme le Maroc, la Tanzanie, la RDC et la Zambie. L’une des premières rencontres de cette dernière poule de la compétition oppose la RDC à la Zambie dans un duel qui s’annonce épique.

Un duel de revanchards

Absent de l’édition 2021, la République Démocratique du Congo fait son grand retour à la CAN cet hiver. Habitué à jouer les premiers rôles à chacune de ses participations, la RDC veut se retrouver ses grandeurs lors de cette édition. Avec une nouvelle génération emmenée par les cadres comme le Marseillais, Chancel Mbemba, les Léopards vise également le sacre continental cette année. Considérés plutôt comme des outsiders, les hommes de Sébastien Desabre ont les qualités pour aller très loin dans la compétition. Et même si les Congolais n’ont remporté aucun de leurs deux matchs de préparation (un nul et une défaite), il faudra compter sur eux lors de cette compétition. La RDC aussi doit confirmer son statut avec une victoire d’entrée contre la Zambie, qui est loin d’être une équipe prenable.

Depuis son sacre en 2012, la Zambie n’a disputé qu’une seule CAN (2015 en Côte d’Ivoire). Absent donc de toutes les éditions précédentes (2017, 2019, 2021), le champion d’Afrique 2012 fait également son grand retour dans la compétition cette année. Equipe joueuse et capable de créer la surprise contre n’importe quelle équipe, les Chipolopolos ont pour objectif de marquer cette édition de CAN de leur empreinte. Comme la RDC, la Zambie n’a remporté aucun de ses deux dernières rencontres (un nul et une défaite). Mais cette équipe zambienne se transcende lors des compétitions officielles comme la CAN ou encore le CHAN et peut poser beaucoup de problèmes à la République Démocratique du Congo.

Horaire et lieu de match

RDC – Zambie

1er tour CAN 2023 (Groupe F)

Lieu : Stade Laurent Pokou

A 21h française

Les compos probables du match RD Congo – Zambie

RDC : Mpasi - Kalulu, Kayembe, Inonga, Mbemba, Pickel - Tshibola, Diangana, Bakambu, Bongonda - Elia

Zambie : Mulenga – Chepashi, Sunzu, Chanda, Kabwe – Kangwa, Benda, Musonda, Mulambia – Daka, Banda

Sur quelle chaîne suivre le match RD Congo – Zambie ?

La rencontre entre la République Démocratique du Congo et la Zambie sera à suivre ce mercredi 17 janvier 2024 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.