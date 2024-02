RD Congo - Guinée : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La RD Congo et la Guinée s’affrontent ce vendredi en quarts de finale de la CAN. Le bras de fer s’annonce très indécis.

On ne les attendait pas forcément à ce niveau-là, mais cela ne les empêche pas de rêver d’aller encore plus loin. La RD Congo et la Guinée croisent le fer ce vendredi dans un duel très intéressant, avec comme enjeu une place dans le dernier carré de la CAN.

Diawara provoque la RD Congo

Les Léopards de Sébastien Désabre ont atteint les quarts sans concéder la moindre défaite. Ils n’ont pas gagné non plus, puisqu’ils ont enregistré quatre matches nuls depuis le début de l’épreuve. Leur solidité défensive est donc jumelée à un certain manque d’efficacité aux avant-postes. Néanmoins, l’ensemble est cohérent et il n’est pas interdit de croire que cette équipe va encore progresser dans le tournoi.

Côté guinéen, on se montre tout aussi ambitieux. Un peu trop même peut-être. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur Kaba Diawara a promis de renvoyer la RD Congo chez elle car lui et ses hommes « ne sont pas encore prêts à faire les valises ». Un discours risqué car il risque de motiver l’adversaire. Mais, le Sily National a déjà prouvé qu’il peut résister à la pression. Le succès face à la Guinée Equatoriale (1-0) en 8es de finale a donné des ailes à Naby Keita et ses partenaires.

L’opposition s’annonce donc passionnante. Et bien malin celui qui sera en mesure de prédire le vainqueur de ce face à face. Celui qui l’emportera aura ensuite le privilège de défier la Cote d’Ivoire et le Mali en demi-finale du tournoi. La garantie d’avoir une autre belle affiche.

Horaire et lieu de match

RD Congo - Guinée

1/4 de finale de la CAN 2023

Lieu : Alassana Ouattara Stadium, Abidjan

Vendredi 2 février, A 21h française

Les compos probables du match RD Congo - Guinée

RD Congo : M'Pasi; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

Guinée : Kone; Diakite, Diakhaby, Jeanvier, Sylla; Konate, Diawara; Guilavogui, Keita, Sylla; Guirassy

Sur quelle chaîne suivre le match RD Congo - Guinée ?

La rencontre entre la RD Congo et la Guinée sera à suivre ce vendredi 2 février à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou via RMC Sport.