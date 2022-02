Rayo Vallecano - Real Madrid (0-1), Benzema libère le Real

Dix jours avant son opposition retour contre le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a pris le meilleur sur Rayo Vallecano, 12e au classement. Mais ce ne fut pas sans mal. L’équipe de Carlo Ancelotti a peiné pour empocher les trois points.

Benzema débloque la situation

La différence au tableau d’affichage ne s’est faite qu’à la 83e minute de jeu et c’est Karim Benzema qui a endossé le costume de sauveur pour les Merengue. Comme d’habitude. Le Français a soulagé les siens en se retrouvant à l’origine et à la conclusion d’un joli une-deux avec Rodrygo.

Avec ce dénouement, le Real peut respirer. D’autant plus que les leaders de la Liga avaient été proches de concéder un but quelques minutes auparavant. Sans un double sauvetage de Thibaut Courtois à dix minutes de la fin face à Oscar Trejo et Alvaro Garcia, ils se seraient retrouvés en retard au tableau d’affichage.

Luca Zidane avait retardé l’échéance

Avant que Benzema ne score le but victorieux, le Real a eu des difficultés pour se montrer menaçant dans cette partie. En première période, Asensio avait signé la première occasion des siens mais s’est heurté à Luca Zidane (24e). Le dernier a ensuite frustré KB9 (45e), et entretemps il s’est incliné face à Casemiro mais le but du Brésilien a été refusé pour cause de hors-jeu.

Finalement, le Real peut donc s’estimer chanceux de l’avoir emporté. En gagnant, la bande à Ancelotti restaure une avance de neuf points sur son poursuivant, le FC Séville. De quoi s’avancer vers le choc contre Paris avec sérénité.