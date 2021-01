Rayo Vallecano - Barça 1-2, Ca passe pour le Barça !

Le Barça défiait le Rayo Vallecano en 8es de finale de Coupe du Roi avec le retour de Leo Messi, ce mercredi soir.

Le Barça est encore en lice en à l'inverse de son grand rival du et le club catalan compte bien en profiter pour aller au bout. Mais pour cela, il fallait d'abord passer l'obstacle ce mercredi soir, au stade des 8es de finale de l'épreuve.

Le Barça exprimait ses velléités dès la 20e minute avec une frappe taclée signée De Jong, qui heurtait la transversale. 15 minutes plus tard, une frappe de Trincao était repoussée par le gardien du Rayo Dimitrievski sur Riqui Puig, qui butait sur l'équerre.

Le scénario d'un Barça ayant du mal à concrétiser sa domination se profilait avec de plus en plus de netteté. Le portier Macédonien des locaux avat néanmoins du travail, lui qui intervenait peu avant le repos sur une frappe de Griezmann, préalablement servi par De Jong.

À la pause, le Baça comptait plusieurs opportunités franches, mais aucun but face à une formation solidaire et arc-boutée en défense. Alors que Messi touchait lui aussi la transversale sur coup franc en début de seconde période, le Rayo en profitait pour ouvrir le score à l'heure de jeu.

Un centre d'Alvaro Garcia mal repoussé par Neto revenait dans les pieds du latéral qui ne se gênait pas pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Piqué au vif, le Barça allait rétorquer à 20 minutes de la fin et enfin trouver la faille dans cette partie.

Une très belle ouverture de De Jong permettait à Griezmann de fixer Dimitrievski, avant de servir Messi sur un plateau. La Pulga se chargeait d'égaliser tranquillement.

Barcelone allait ensuite être récompensé de sa domination en prenant l'avantage. Très bon dernièrement, De Jong allait donner une courte mais néanmoins suffisante aux Blaugrana à dix minutes du terme. Le Batave profitait d'un service de Jordi Alba génialement alimenté prélablement par une superbe passe signée Leo Messi pour permettre aux prestigieux visiteurs de mener 2-1.

Le score n'allait d'ailleurs plus évoluer et même si le Barça a manqué de réalsime et a joué avec le feu, le club catalan se qualifie et poursuit sa route dans cette Coupe du Roi à l'horizon dégagé.