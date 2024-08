Rayan Cherki, encore un autre échec cuisant

Cité sur le départ de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a jusque-là, pas encore trouvé un point de chute.

Revenu des Jeux Olympiques après la médaille d’Argent décrochée par la France, qui a fait danser le sélectionneur Thierry Henry, Rayan Cherki est désormais focus sur son avenir à l’Olympique Lyonnais. Alors qu’il est associé à nombreuses écuries européennes cet été, le Lyonnais pourrait ne plus bouger.

Cherki va partir, l’OL confirme

Polyvalent milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki est à un an de la fin de son contrat. Si l’OL est ouvert à un renouvellement de son bail, ce n’est pas le cas chez le joueur, qui n’a pas l’intention de prolonger son contrat. L’international espoirs français a plusieurs prétendants sur le marché. Le directeur sportif de l’OL, David Friio, a confirmé dans un entretien avec Le Progrès que le joueur de 20 ans va quitter le club.

Getty

« On a discuté avec lui sur le début de l’été et nous cherchons à trouver une solution. Il va certainement partir. Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux. L’étranger ou le PSG ? je crois qu’il faut que tout le monde soit gagnant. C’est un enfant du club, il a donné beaucoup depuis qu’il est formé ici, mais il y a des moments dans une carrière où on doit aller voir autre chose. Le club qui l’accueillera en tirera tous les bénéfices », avait déclaré l’ancien dirigeant de l’OM récemment.

L'article continue ci-dessous

Leipzig oublie Cherki

Mais les prétendants ne manquent pas pour le milieu de terrain capable de jouer aisément en tant qu’ailier gauche ou droit. Ciblé par le Paris Saint-Germain depuis l’hiver dernier, Rayan Cherki a une fois encore intéressé le club francilien, qui était revenu à la charge pour lui. Mais Cherki a snobé le PSG pour le Borussia Dortmund, qui ne l’a jamais signé. Les champions de France auraient déjà fermé la porte au Lyonnais depuis après le OK de Désiré Doué pour rallier Paris cet été.

Ces dernières semaines, on évoquait un intérêt de la Lazio pour le natif de Lyon. Mais rien n’est fait depuis. Finalement, c’est Leipzig, qui a montré son intérêt pour recruter Rayan Cherki. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, ce mardi, le transfert n’aura pas lieu.

Les Allemands ont finalement opté pour l’ailier gauche norvégien, Antonio Nusa. Leipzig a conclu, selon le journaliste italien, un accord de 21 millions d'euros de frais fixes plus des bonus pour avec le FC Bruges pour faire signer le joueur de 19 ans, qui est attendu en Allemagne pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. Il indique que les négociations avec Cherki sont désormais au point mort.