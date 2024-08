Rayan Cherki, c'est validé

Plus de doute désormais. L’avenir de Rayan Cherki est bel et bien scellé.

Le mercato estival bat toujours son plein un peu partout en Europe depuis son ouverture en juin dernier. En France, les clubs de Ligue 1 continuent de faire leurs emplettes sur le marché des transferts à quelques jours de la reprise du championnat. A Lyon, les mouvements vont dans les deux sens. Et si l’avenir de Rayan Cherki a connu quelques rebondissements ces derniers jours, l’OL vient de confirmer que le joueur ne restera pas cet été.

Rayan Cherki a encore des prétendants sur le marché des transferts

Formé à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki devrait quitter le club, cet été. S’il est concentré actuellement sur les JO avec l’Equipe de France espoirs, le milieu de terrain de 20 ans anime bien le mercato de l’OL. Il y a quelques semaines, Rayan Cherki snobait le PSG pour donner son accord au Borussia Dortmund.

Mais le club allemand est finalement revenu sur sa décision de recruter le Tricolore après les doutes émis par son nouvel entraineur, Nuri Şahin. On voyait alors la pépite des Gones rester à Lyon une saison de plus, sauf que le RB Leipzig est entré dans la danse, ces dernières heures.

L’OL confirme le départ de Rayan Cherki, cet été

La franchise de Red Bull pense, en effet, à Rayan Cherki pour succéder à Dani Olmo dont le départ au Barça est en passe d’être confirmé. Ainsi, l’international espoirs devrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros à Lyon, contraint de vendre cet été. Si le dossier est encore loin de se concrétiser, on écarte d’ores et déjà une éventuelle prolongation de Rayan Cherki du côté de l’Olympique Lyonnais.

« On a discuté avec lui sur le début de l’été et nous cherchons à trouver une solution. Il va certainement partir. Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux. L’étranger ou le PSG ? je crois qu’il faut que tout le monde soit gagnant. C’est un enfant du club, il a donné beaucoup depuis qu’il est formé ici, mais il y a des moments dans une carrière où on doit aller voir autre chose. Le club qui l’accueillera en tirera tous les bénéfices », explique le directeur sportif de l’OL, David Friio, dans un entretien avec Le Progrès.