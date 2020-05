Raul Jimenez attiré par les deux cadors de la Liga

L'attaquant mexicain de Wolverhampton s'est dit tenté par un transfert vers l'un des deux géants du championnat espagnol.

Raul Jimenez a fait savoir qu'il ne refuserait pas l'opportunité de rejoindre Barcelone ou le si celle-ci venait à lui être offerte dans le futur. L'attaquant des Wolves fait toujours objet de vives rumeurs par rapport à sa prochaine destination.

Après avoir atteint un total de 22 buts durant la campagne 2019-2020, l'international mexicain a vu sa cote augmenter considérablement. Des clubs comme , et auraient songé au joueur de 28 ans après l'avoir vu multiplier les prouesses en PL.

Jimenez a cependant déjà passé du temps en avec l'Atletico Madrid et a admis qu'un deuxième séjour en ne lui déplairait pas. En partant de ce raisonnement, toute approche depuis le Camp Nou ou Santiago Bernabeu serait difficile à ignorer. Jimenez a déclaré à ESPN: "Je découvre les rumeurs des transferts via les médias sociaux. Ils m'ont déjà mis au Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal et chaque jour sort une nouvelle équipe qui me veut. Je dois être calme. S'ils parlent de moi, c'est parce que je fais bien les choses; je voudrais continuer en . Je suis heureux, adapté et j'aime l'idée [de rester en ]. Mais si vous me dites que demain une offre du Real Madrid ou de Barcelone arrive, il est évident qu'on ne peut pas laisser passer une telle opportunité".

Plus d'équipes

L'international aztèque a des envies d'ailleurs, mais il n'écarte pas non plus l'idée de continuer avec les Loups. "Si je reste ici, je me bats pour me qualifier pour la Ligue des Champions, pour des choses importantes. Se battre pour le titre semble toujours difficile, mais nous sommes en huitièmes de finale de la . Je pense que j'ai pris la bonne décision de venir ici et je ne le regrette pas. Laisser les portes ouvertes à tout est la chose la plus importante. Avec les Wolves, nous nous battons pour la Ligue des Champions, je suis heureux. Et je suis un joueur important pour les fans et pour l'équipe. Je suis donc ouvert à tout ce qui vient mais ça ne m'empêche pas de dormir. "