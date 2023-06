Rashford pète un câble devant les célébrations de Manchester City

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford admet avoir éteint la télévision lorsque Manchester City a célébré sa victoire

Un seul but de Rodri en milieu de seconde période a suffi pour permettre à City de remporter son premier titre européen et de sceller un triplé historique - un titre que seul United, l'actuel employeur de Rashford, détenait auparavant, en 1999. L'attaquant anglais a révélé qu'il avait regardé l'événement de samedi parce qu'il "aime regarder les meilleurs matches", mais il a admis que le trophée soulevé et les célébrations qui ont suivi étaient trop difficiles à digérer.

Interrogé par les journalistes sur la comparaison entre la victoire de City et le parcours triomphal de United en Carabao Cup plus tôt cette année, que son rival de Liverpool Trent Alexander-Arnold a admis avoir refusé de regarder, Rashford a répondu : "C'est exactement la même chose" : "C'est exactement la même chose. J'aime regarder le football, j'aime regarder les meilleurs matches, alors c'est ce que j'ai fait. Mais après qu'ils [City] ont gagné le match, je n'ai pas besoin de les voir célébrer et tout le reste, alors oui, la télé est éteinte !".

Rashford a réaffirmé son engagement envers les Three Lions mercredi, après avoir manqué quatre des cinq derniers camps pour cause de blessure, s'attirant les critiques d'une partie des supporters après un voyage de vacances inopportun. Le joueur de United a insisté sur le fait qu'il y a une cohésion au sein du camp, même en dépit de la pléthore d'accolades au niveau du club - une culture internationale qui a beaucoup changé par rapport aux générations précédentes.