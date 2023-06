Rashford, la très grosse augmentation

Manchester United s'apprête à faire de Marcus Rashford le joueur le mieux payé du club en doublant presque son salaire hebdomadaire.

L'international anglais gagne actuellement un salaire de base de 200 000 £ par semaine, mais la nouvelle offre du club pourrait faire de lui le joueur le mieux payé de l'équipe, car les Red Devils prévoient d'échanger son salaire avec celui de David Gea, qui gagne 375 000 £ par semaine, selon The Sun.

Rashford a encore une année à son contrat actuel après que le club a décidé de déclencher une option de prolongation de 12 mois. Le club souhaite maintenant lui offrir une prolongation de contrat de cinq ans, ce qui lui permettrait de gagner 8,4 millions de livres sterling supplémentaires par an sur cinq saisons. De Gea, quant à lui, est actuellement en fin de contrat et, bien que le club soit prêt à lui offrir un nouveau contrat, il souhaite réduire son salaire de 375 000 £ à 200 000 £ par semaine.

Manchester United est à la recherche d'un gardien de but et est étroitement lié à l'international anglais d'Everton Jordan Pickford, qui souhaite rejoindre les Red Devils. Le club reste également en course pour recruter Andre Onana, de l'Inter.