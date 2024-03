Rashford, l'accusation grave

L'ancien international anglais et commentateur Jamie Redknapp a critiqué Marcus Rashford pour son manque d'engagement lors du match contre Brentford.

Redknapp a accusé Rashford d'être paresseux sur le terrain, affirmant que l'attaquant anglais se promenait sur la pelouse et ne donnait pas beaucoup d'efforts lors du match nul 1-1 du club contre Brentford samedi.

Mason Mount a ouvert le score à la 95e minute du match, tandis que les hôtes sont revenus à la charge en égalisant trois minutes plus tard. Sur Sky Sports, Redknapp a déclaré : "Je pense que les fans de Man United attendaient avec impatience ce soir après le brillant résultat obtenu contre Liverpool, et on pensait que cela aurait pu changer leur saison. Ils ont été très mauvais ce soir. Je n'en reviens pas du manque d'efforts, de l'absence d'étincelle et d'envie de gagner des batailles individuelles pour faire bouger les choses dans cette équipe. "En regardant Marcus Rashford, on a l'impression qu'il s'amuse comme un fou. C'est la Premier League. Il faut essayer de gagner des matches. Nous avons été surpris de voir à quel point Manchester United a été médiocre". L'attaquant international anglais a eu du mal à trouver la forme cette saison après avoir marqué 30 buts toutes compétitions confondues lors de la campagne 2022/23. Exprimant sa déception quant au manque de forme de Rashford cette année, Redknapp a ajouté : "Marcus Rashford est un joueur avec beaucoup de talent. Il a tout ce qu'il faut. Il a un physique incroyable, il peut courir, il peut dribbler, il peut tirer, il a marqué 30 buts l'année dernière. Je regarde un joueur en ce moment. Je pense qu'il en est à huit buts, sept en Premier League et un en FA Cup.

On dirait qu'il ne prend pas plaisir à jouer au football. Et pour moi, c'est assez déchirant parce qu'il a tellement de talent, je veux juste en voir plus. "Je veux le voir sourire. Vous savez, nous savons que Marcus Rashford est peut-être le meilleur joueur de l'équipe en termes de talent naturel. Il peut faire des choses quand il le veut. Je veux simplement que Marcus Rashford retrouve le plaisir de jouer au football. Je ne sais pas ce qui se passe en dehors du football pour Marcus. Mais quand je le vois sur le terrain, je ne le vois pas assez sourire. Je veux qu'il retrouve le plaisir de jouer au football.

Parce que si je vois ça, alors il va tout déchirer. Il marquera des buts et sera le meilleur latéral gauche du monde, ce qu'il peut être.