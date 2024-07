Raphinha pour sauver le Barça ?

Le FC Barcelone n'a toujours pas réalisé de ventes importantes cet été

Seuls Chadi Riad et Marc Guiu ayant laissé de l'argent sur les comptes, et il semble qu'il faille une fois de plus regarder du côté de Raphinha.

Après que les blessures d'Ansu Fati, de Ronald Araujo et de Frenkie de Jong ont rendu leurs ventes difficiles, voire impossibles, Raphinha est redevenu un candidat de choix pour quitter le club et obtenir de l'argent. Le Brésilien, qui n'a toujours pas d'agent, un an après que Deco soit devenu directeur sportif du FC Barcelone, a cependant l'intention de rester.

L'article continue ci-dessous

Comme le rapporte Fabrizio Romano, Raphinha a de nouveau été approché par des agents cette semaine pour savoir s'il était prêt à rejoindre une équipe de la Saudi Pro League. Mais il a répondu par un non catégorique : il continue à affirmer qu'il restera à Barcelone.

La semaine dernière, des rapports ont affirmé qu'une offre de 65 millions d'euros avait été déposée par Al-Nassr, en Arabie Saoudite, à la porte du FC Barcelone. Malgré les fuites constantes de Barcelone et la pression exercée sur le joueur de 27 ans, Raphinha ne semble même pas vouloir participer au jeu.