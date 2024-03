Raphinha nouvelle star de Pro League ?

Barcelone devra faire des ventes cet été, mais la grande question est de savoir de qui il devra se séparer pour assainir ses comptes.

En ce qui concerne les sacrifices, Raphinha est probablement l'une des pièces dont les dirigeants catalans sont le plus disposés à se séparer. L'ailier brésilien n'a jamais répondu aux attentes depuis son arrivée en provenance de Leeds United pour 58 millions d'euros il y a deux ans.

Ousmane Dembele a toujours été le premier choix lorsqu'il était en forme la saison dernière, et cette année, Raphinha a été tenu à l'écart de sa position préférée sur le côté droit par Lamine Yamal au cours des dernières semaines.

Une porte de sortie pour Raphinha

Dernièrement, il a été rapporté que l'agent portugais Jorge Mendes cherchait en vain une porte de sortie pour Raphinha, mais Sport affirme que l'Arabie Saoudite offrirait 60 millions d'euros pour le joueur de 27 ans. Les quatre géants saoudiens - Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad - sont tous intéressés pour l'avoir la saison prochaine.

Raphinha gagne actuellement 5,5 millions d'euros par an, et les Blaugrana auront encore au moins 36 millions d'euros à amortir, ce qui signifie qu'une vente de Raphinha représenterait une économie considérable.



Le FC Barcelone a théoriquement fixé son prix à 80 millions d'euros, mais on le voit mal refuser de se refaire sur un recrutement qui n'a pas été une totale réussite, alors que sa situation financière est désespérée.