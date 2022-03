Rangnick veut Nkunku à Manchester United

Christopher Nkunku aimerait rejoindre Manchester United cet été selon les rumeurs qui émanent d’Angleterre. Et l’intérêt serait réciproque car il se murmure que Ralf Rangnick souhaite faire venir l'attaquant du RB Leipzig et a exhorté le conseil d'administration du club anglais à l’enrôler.

L'international français des moins de 21 ans a été l'un des meilleurs attaquants d'Europe cette saison avec un sublime bilan de 25 buts et 13 passes décisives en 36 apparitions, bien qu’il n’évolue pas à un seul poste précis.

L’ex-Parisien a en effet évolué sur toute la ligne de front en tant qu’ailier gauche ou droit, ainsi qu'en tant que numéro 10 ou comme l’un des deux attaquants dans l’axe.

MU prêt à mettre 70M€ sur Nkunku ?

Seuls Sébastien Haller (Ajax), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool) ont marqué plus de buts en Ligue des champions cette saison que Nkunku (7 buts), ce qui n'a pas empêché Leipzig d'être éliminé en phase de groupes.

Et Rangnick, qui connaît bien le joueur pour l'avoir côtoyé à Leipzig, ayant fait de Nkunku sa première signature à la Red Bull Arena en 2019, le veut à United au vu du brillant rendement qu’il affiche.

Nkunku a une clause libératoire de 70M€ dans son contrat et le signer à ce prix ferait de lui la sixième signature la plus chère de l'histoire de United. Un effort que les Red Devils seraient enclins à faire car ils ont besoin de nouveaux attaquants avec les départs programmés de Jesse Lingard et Edinson Cavani à la fin de la saison, et l'avenir d'Anthony Martial, de Cristiano Ronaldo et de Mason Greenwood qui restent tous en suspens.

Même si Ronaldo reste, il aura 38 ans la saison prochaine et à part lui, United n'a que Jadon Sancho, Marcus Rashford et Anthony Elanga comme options fiables la saison prochaine. Rangnick a répondu le mois dernier lorsqu'on lui a demandé si United avait besoin d'un nouvel attaquant : "C'est évident ! »