Rangnick n’envisage pas un échec en Ligue des Champions

Manchester United accueille l'Atletico Madrid mardi soir en match retour des huitièmes de finale. Après le 1-1 de l’aller, les Red Devils sont obligés de l’emporter pour passer en quarts de finale.

A la question de savoir si ce serait un coup dur si l'Atletico venait à les priver de la qualification, Rangnick a répondu : « Je reformulerais la question et demanderais plutôt quel serait le coup de pouce si nous gagnons le match demain. Nous avons une opportunité fantastique de faire partie des huit meilleures équipes d'Europe ».

Le technicien allemand espère que ses troupes vont s’appuyer sur ce qui a été bien fait contre les Spurs pour prendre le dessus sur les Matelassiers. "Le match contre Tottenham a montré le niveau auquel nous pouvons jouer. Avec un autre 20% en plus du match contre Tottenham, je suis sûr que nous pouvons gagner demain ".

Rangnick voit MU rivaliser avec les meilleurs d’Europe

La dernière fois où MU a atteint les quarts de la C1 c’était en 2019 après avoir sorti le PSG de son chemin. Pour Rangnick, il y a moyen de faire aussi bien cette année : « Il s'agit plus de nos propres ambitions. Nous voulons aller de l'avant et montrer que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Nous ferons tout pour gagner le match de demain ».

Concernant les clés du match, le manager des Red Devils a déclaré : « C'est très important (de ne pas concéder le premier but). Encore plus face à une équipe comme l'Atletico qui n'a pas peur que l'adversaire ait le ballon. Si possible, nous devons nous assurer que nous ne concédons rien. Mais il sera certainement important de marquer le premier but nous-mêmes ».

En championnat et malgré le succès de samedi, MU risque de finir hors du Top 4 et rater ainsi la prochaine C1. Rangnick ne veut pas y penser pour l’instant. "Peu importe comment nous nous qualifions pour la Ligue des champions la saison prochaine, il s'agit de savoir ce qui est réaliste, a-t-il confié. Demain, c'est la Ligue des champions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner le match de demain afin d'être dans les huit derniers. En ce moment, Arsenal est en bonne forme, il est donc clair que nous devons gagner tous les matchs de Premier League. Demain, c'est la Ligue des champions. Nous sommes impatients d’être au coup d'envoi demain. Nous sommes très motivés."