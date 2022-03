Rangnick cible les manques de Manchester United

L’entraineur allemand Ralf Rangnick affirme que Manchester United doit trouver une identité. A ses yeux, c’est domaine dans lequel son club doit progresser impérativement.

Ce vendredi, en conférence de presse, Rangnick a exposé ce que MU doit faire pour se rapprocher de Manchester City et de Liverpool, les deux meilleures formations anglaise. "C'est assez facile dans le football, a-t-il déclaré. Il faut avoir les meilleures personnes possibles, avoir une idée claire et s'y tenir".

Rangnick lance un message à sa direction

« City et Liverpool ont une continuité et une constance au niveau de l'entraîneur principal depuis cinq ou six ans et Jurgen (Klopp) et Pep (Guardiola) sont les deux meilleurs entraîneurs de la planète », a-t-il poursuivi, adressant ainsi un message clair à sa direction.

« Ils ont une identité très claire sur la façon dont ils veulent jouer. C'est le secret de leur réussite. C'est ce que tous les meilleurs clubs ont en commun et c'est quelque chose qui doit être développé à Manchester United », a conclu Rangnick.

L’ancien entraineur de Leipzig va abandonner son poste au terme de l’exercice en cours pour occuper le poste de conseiller. Pour lui succéder, plusieurs techniciens ont été mentionnés dans la presse tels que Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag et Luis Enrique.

Pour rappel, le dernier titre de Man United remonte à 2017. Et il y a de fortes chances pour qu’ils achèvent la saison en cours sans trophée également. A moins qu’ils ne triomphent en Ligue des Champions, ce qui parfait fortement hypothétique. Les Red Devils risquent également de manquer la qualification pour la prochaine C1.