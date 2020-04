Ramos : "J'ai très envie de terminer la saison avec un titre"

Le défenseur de la Casa Blanca veut aider son équipe à gagner un trophée, mais uniquement lorsque cela est possible en toute sécurité.

Le capitaine du , Sergio Ramos, est impatient de remporter un trophée cette saison, mais est prêt à attendre le meilleur moment pour que le football reprenne alors que la pandémie de coronavirus sévit actuellement en Europe. La saison en a été suspendue le mois dernier en raison de Covid-19, qui a tué plus de 217 000 personnes dans le monde. Les clubs se rapprochent d'un retour à l'entraînement en et la saison pourrait reprendre en juin.

Sergio Ramos veut ramener un trophée de plus dans la vitrine du Real Madrid, qui était deuxième en avant l'interruption et encore en lice en malgré la défaite contre en huitième de finale aller. "La santé de tout le monde ne sera pas mise en danger. J'ai hâte de rejouer, de revenir jouer, de jouer en Liga et en Ligue des champions", a-t-il déclaré via AS, lors de la Journée Ramos UNICEF.

"Respecter les directives"

"J'ai faim de titres, j'ai très envie de terminer la saison avec un titre, mais nous devons d'abord attendre que les gens qui connaissent tout cela prennent les bonnes décisions", a ajouté le défenseur espagnol. L'Espagne a été durement touchée par le coronavirus, avec plus de 232 000 cas signalés et un nombre de morts supérieur à 23 800. Sergio Ramos a appelé les gens à continuer de suivre les directives du pays : "Nous ne pouvons pas penser que tout a déjà été accompli, la gravité de l'affaire est toujours en cours".

"Nous devons respecter les directives afin de mettre fin à ce virus et donner aux scientifiques le temps de trouver un vaccin", a ajouté Sergio Ramos. Le contrat actuel de Ramos expire en 2021, mais l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Fernando Redondo, aimerait que l'icône du club, qui a remporté quatre titres en Liga et le même nombre de couronnes continentales, reste encore plus longtemps au Madrid : "Sergio a beaucoup de football devant lui", a-t-il déclaré à propos de Ramos lors d'une interview avec AS.

"Il est physiquement doué et il a aussi du professionnalisme. Ce sera lui qui décidera quand mettre fin à sa carrière. Logiquement, il doit être à Madrid et il doit rester lié au club pour tout ce qu'il représente", a conclu l'ancien milieu des Merengue. Sergio Ramos a fait 640 apparitions pour la Casa Blanca en 15 ans au club, marquant 91 buts. Le défenseur est arrivé à Santiago Bernabeu en 2005 en provenance Séville après avoir débuté au centre de formation du club andalou à l'âge de 10 ans.