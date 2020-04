"La Liga aura besoin de cinq semaines de préparation avant de reprendre"

Le coach du FC Séville, Julen Lopetegui, estime qu'il y aura besoin de plus d'un mois de remise en forme physique avant d'attaquer le championnat.

L'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a averti la que les clubs auront besoin d'un préavis d'au moins cinq semaines pour se préparer à un retour à l'action après la suspension causée par la pandémie de coronavirus.

La est en pause depuis début mars en raison de Covid-19, qui a été contracté par 230 000 personnes en . Plus que dans n'importe quel autre pays européen. Plus de 23500 personnes en Espagne sont décédées après avoir contracté le virus, mais le nombre de morts ce lundi était le plus bas depuis le 20 mars (288), et cela suite à la décision du gouvernement de commencer à assouplir les mesures de verrouillage dimanche.

L'article continue ci-dessous

La suspension pour une durée indéterminée de la Primera Division a été annoncée le 23 mars, mais avec des signes d'amélioration en Espagne, les attentions commencent à se tourner vers le sport et une reprise potentielle de la saison de football. Le président de la Ligue, Javier Tebas, a exprimé le souhait de reprendre la saison à huis clos, mais sans dates précises. Lopetegui est convaincu que les clubs devraient disposer d'un minimum de cinq semaines pour se remettre en forme. "Les conditions et les garanties doivent être en place et ensuite nous devons disposer d'un certain temps", a déclaré l'entraineur de Séville au quotidien Sport. "La fin de la saison va être une expérience car nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous devons être calmes et attendre, accordant de l'importance à la santé publique."

Plus d'équipes

"Ce que je peux vous assurer, c'est que cela ne ressemblera en rien à un retour après une pause estivale. Ni la forme ni l'esprit ne représenteront 20% de ce qu'ils seraient dans une pré-saison normale, a-t-il déclaré. Nous sommes clairs là-dessus. Je pense que lorsque les circonstances le permettront, avec les garanties du gouvernement, une période d'adaptation sera nécessaire pour préserver l'autre partie de la santé, pas seulement le virus. N'oubliez pas qu'en Liga et en Segunda, tout le monde s'imagine que nous avons de grandes maisons, mais ce n'est pas la majorité. Nous sommes tous humains, avec des inquiétudes, il y a eu des cas [de virus] dans des équipes. Tout ce qui se passe n'exclut aucune profession et affecte les joueurs."

L'ex-coach de la Roja insiste sur l'aspect psychologique en indiquant : "On doit parler du temps de préparation et, en tant que coach, je pense que nous aurons besoin d'un minimum de cinq semaines pour être dans une situation où nous pouvons jouer tous les 3 jours et dans un cadre que personne n'a connu auparavant. Pas seulement par rapport au fait de jouer à huis clos, mais eu égard à tout ce que ce cauchemar a provoqué."