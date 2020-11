Rami : "Ronaldo ? C'est Olive et Tom!"

Avant le choc entre la France et le Portugal en Ligue des nations, Adil rami s'est confié sur le "monstre Cristiano Ronaldo".

Travailleur émérite doté d'un immense talent, Cristiano Ronaldo a laissé un très bon sovenir à Adil Rami, qui l'a croisé plusieurs fois durant sa carrière.

Au micro de RMC, le champion du monde 2018 s'est même livré vec une petite comparaison entre Cr7 et son grand rival, Leo Messi.

"Lionel Messi, sur le terrain, on avait l'impression de ne pouvoir rien faire. On ne peut pas défendre, il a toujours la bonne passe. C'est un don. Mais là où Ronaldo m'impressionne, c'est au niveau du travail", confie ainsi Adil Rami.

"La première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai quitté la mairie de Fréjus et que je suis arrivé à . Ils jouaient la à l'époque. Je l'ai vu et je me suis dit 'il est épais celui-là!'. Quelques temps plus tard, je l'ai rencontré en ... une machine. Après le match, on est partis manger ensemble avec la famille et ils m'ont demandé 'alors Ronaldo?". Je leur ai dit que j'étais choqué de voir comment il est dur, pas un pète de gras! "Les premiers matchs, j'étais un peu stressé. Unai Emery m'avait dit de ne pas lui laisser un mètre pour jumper, d'être bien sur mes appuis et d'avoir une couverture parce que quand il frappe, c'est Olive et Tom!", louange encore Rami.