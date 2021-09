Rakitic prêt à aider Koundé après son transfert avorté à Chelsea

Le milieu de terrain de Séville assure être prêt à discuter avec son jeune coéquipier, alors que son départ vers Chelsea a été annulé.

Que Jules Koundé se rassure, ses coéquipiers comptent largement sur lui à Séville, et espèrent même qu'il digèrera au plus vite l'échec de son départ vers Chelsea cet été. Alors que le transfert semblait proche d'aboutir, l'ancien bordelais a finalement vu la porte se refermer, et jouera donc toujours en Andalousie cette saison.

Une situation qui pourrait perturber le jeune défenseur, apparu en difficulté et expulsé mercredi soir avec l'équipe de France, alors qu'il évoluait comme latéral droit face à la Bosnie.

Une situation dont Ivan Rakitic assure être prêt à discuter après la trêve, du côté de Séville. "À​ son retour de sélection, j'espère qu'on aura un moment pour parler sincèrement, pour qu'il sache qu'il a notre confiance, qu'on est sa deuxième famille", a confié l'ancien du Barça à El Desmarque.

"Il est très important pour nous. La première chose dont on a besoin, c'est qu'il se sente à l'aise, qu'il soit au top et qu'il sache que tout ce que l'on fait, on le fait ensemble."

L'article continue ci-dessous

Et le milieu de terrain croate de poursuivre : "Tout ce qui est bon pour l'équipe le sera aussi pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est que c'est terminé. Je ne peux pas dire autre chose.

"On ne peut pas être plus contents, mais je l'aurais également été s'il avait réussi à franchir ce cap en partant. Mais étant donné qu'il est toujours là, il faut se concentrer sur Séville. Ça ne sert à rien de rester tête baissée, triste ou en colère."

Après un bon début de saison en Liga, Séville espère encore monter en puissance pour essayer de concurrencer le trio Real, Atlético, Barça, qui domine le championnat espagnol depuis de longues saisons. Quatrième la saison passée, l'équipe andalouse jouera également la Ligue des champions, dans la poule notamment de Lille, Salzbourg et de Wolfsburg.