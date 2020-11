Raiola rejoint la croisade d'Ibrahimovic sur les droits des joueurs de FIFA 21

L'agent de Zlatan Ibrahimovic a soutenu la requête de son client pour que des poursuites judiciaires soient engagées contre EA SPORTS.

Mino Raiola a pris pour cible EA Sports sur les droits d'image des joueurs dans FIFA 21, insistant sur le fait que trop de stars sont ouvertes à l'exploitation. L'attaquant de l' Zlatan Ibrahimovic a fait sensation sur les réseaux sociaux en début de semaine en interpellant FIFA et EA Sports pour ne pas avoir demandé sa permission avant d'inclure son nom et son image dans la dernière version de leur jeu vidéo de football annuel.

L'ailier de , Gareth Bale, a offert son soutien à Ibrahimovic en lançant le hashtag «#TimeToInvestigate», la FIFPro étant par la suite sortie pour défendre sa politique dans un long communiqué. La Fédération internationale des footballeurs professionnels a déclaré au Mirror: "À la lumière des récents rapports des médias, la FIFPRO souhaite clarifier la manière dont elle obtient les droits à l'image des joueurs et son rôle dans la défense des droits du travail des footballeurs professionnels dans le monde. "FIFPRO, une organisation à but non lucratif, acquiert les droits d'image via des syndicats de joueurs dans près de 60 pays. Ces droits sont mis à la disposition d'Electronic Arts et d'autres clients de l'industrie du jeu vidéo.

«La FIFPro tend la main aux joueurs et à leur représentation qui ont récemment soulevé des inquiétudes afin que nous puissions répondre à leurs questions. "Alors que la pandémie COVID-19 a un impact sévère sur l'industrie du football, nous sommes fiers de nos syndicats membres pour avoir soutenu des dizaines de milliers de footballeurs à travers le monde."

Le super-agent Mino Raiola, qui est le principal représentant légal d'Ibrahimovic, est apparu jeudi sur talkSPORT pour discuter de la question et ne s'est pas retenu dans ses proposé. "Tout est une question d’argent. Tout est important, car EA Sports n’est pas une fondation caritative", a déclaré Raiola. "C'est une question d'argent, c'est une question de droits, de qui peut exploiter les droits. C'est un principe. Pourquoi nous ne faisons pas les choses avant ou après, c'est un appel que nous allons faire et nous ne l'expliquerons pas maintenant. C'est le moment, maintenant c'est sorti.

"Leur déclaration est que j'ai acheté ces droits. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Nous disons que ces droits ne peuvent pas être achetés par les organisations. "Je fais ce truc, parce que c’est très simple, c’est un droit de mes joueurs qui ne peut être touché.", a ainsi tonné Raiola. EA Sports a aussi réagi après les attaques d'Ibrahimovic, de son agent : "Mino Raiola est un représentant des joueurs respecté avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années, y compris cette année lorsque notre relation a assuré à son client Erling Haaland de faire partie de notre campagne de marketing FIFA 21, explique EA Sports. Nous avons également entretenu une excellente relation de travail avec Zlatan Ibrahimović, qui est apparu dans chaque FIFA depuis 2002 et a régulièrement reçu des récompenses dans le cadre de notre expérience FUT. La société eSports de Gareth Bale, Elleven, utilise notre jeu FIFA comme plate-forme clé pour ses athlètes eSports professionnels et nous sommes convaincus que Gareth et son équipe voient une valeur significative dans notre partenariat, comme en témoigne ce contenu récemment publié."