Raiola : "Je ne pense pas qu'Haaland quittera Dortmund cet été"

L'agent de l'attaquant norvégien ne voit pas son poulain quitter le club allemand cet été malgré l'intérêt des plus grandes écuries européennes.

Erling Haaland agite les plus grands clubs européens. Arrivé cet hiver au après une brillante première partie de saison sous les couleurs du RB , l'attaquant norvégien a rapidement fait l'unanimité dans la Ruhr. Erling Haaland empile les buts et a notamment marqué ce week-end lors de la large victoire dans le derby de la Ruhr face à , inscrivant le premier but post interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus.

Erling Haaland compte déjà dix buts en neuf rencontres de , ce qui attire l'oeil des plus grands clubs européens. Conscient du potentiel de l'attaquant norvégien, les plus grands clubs européens aimeraient mettre le grappin sur le prodige du Borussia Dortmund. Si ce dernier ne semble pas pressé à l'idée de quitter la Ruhr dans un avenir immédiat, son agent n'est pas non plus désireux de le transférer l'été prochain, et ce malgré l'intérêt du .

"Il sera à Dortmund pour le temps nécessaire"

Dans une interview accordée à Marca, Mino Raiola, agent de l'attaquant norvégien, a encensé ce dernier et ne considère pas qu'il quittera l' cet été : "C'est un joyau. C'est agréable de le voir jouer et de voir comment il évolue à chaque match. Personne ne pensait que son adaptation à la en dans une équipe comme le Borussia Dortmund se passerait comme ça. Personne ne s'y attendait".

"Ce n'est pas facile de passer de l'Autriche à l'Allemagne et montrer ce niveau. Il doit encore beaucoup grandir. Il sera à Dortmund pour le temps nécessaire. C'est vrai que c'est un footballeur qui traverse les étapes de croissance plus rapidement que vous pourriez penser. Il ne pensait pas cela quand il a quitté Salzbourg. C'était le bon moment, mais... je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été", a conclu le célèbre agent italien.

Mino Raiola appelle Erling Haaland à prendre son temps avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Si le Norvégien a fait forte impression lors de ses débuts avec le Borussia Dortmund, l'agent italien a indiqué dans à La Repubblica les raisons pour lesquelles lui et son poulain ont refusé l'offre de la . "L'idée du club bianconero était d'envoyer Haaland avec l'équipe des moins de 23 ans", a indiqué Mino Raiola. Erling Haaland a fait le bon choix en rejoignant le Borussia Dortmund et il ne va pas quitter la Ruhr précipitamment.