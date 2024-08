Raheem Sterling, la destination choquante

Graeme Souness a prévenu Raheem Sterling qu'il ne trouverait pas d'acheteur en Premier League

La situation de l'ailier à Chelsea est devenue précaire après que le nouvel entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a exclu Sterling de l'équipe pour leur premier match de Premier League contre Manchester City - ce qui indique clairement qu'il ne fait pas partie de ses plans pour la saison. L'attaquant anglais a obtenu la permission de quitter Cobham et ses agents, ainsi que le club, recherchent des prétendants avant la fin de la période de transfert.

S'exprimant dans le nouveau podcast de William Hill, Three Up Front, Souness a déclaré : "L'avenir de Raheem Sterling réside en Arabie Saoudite. Il ira là-bas pour deux raisons, l'une d'entre elles étant le genre d'argent qu'il y gagnera. Je ne pense pas qu'aucune équipe de ce pays ne puisse égaler cela. Je ne pense pas non plus qu'aucune des grandes équipes de Premier League ne voudrait le signer, il se mettrait hors de prix sur le marché".

Souness a également critiqué l'approche de Chelsea sur le marché des transferts, car il estime que le club paie trop cher la plupart du temps, ce qui affecte son bilan et les efforts plus importants qui sont faits pour se conformer aux règles de profit et de durabilité de la Premier League.

"Le problème majeur pour Chelsea avec ce modèle économique est que lorsqu'ils veulent faire partir des joueurs, ils doivent prendre un réel coup sur leur valeur", a-t-il déclaré. "Ils ont payé près de 50 millions de livres pour Sterling et ils n'obtiendront presque rien pour lui. Ensuite, l'équipe acheteuse demandera à Chelsea de contribuer à son salaire".