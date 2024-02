Rafa Nadal veut Mbappé à tout prix

La légende du tennis Rafa Nadal, qui est un grand fan du Real Madrid, a proposé aux Blancos de les aider à mettre en place un accord pour Mbappé.

Les géants de la Liga sont depuis longtemps sur les rangs pour recruter le vainqueur de la Coupe du monde 2018. Ce dernier arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain, sans clause de prolongation, et devrait être libre à l'été 2024.

Le Real serait en train de préparer une offre lucrative pour l'international français, mais aucun accord n'a encore été trouvé pour un transfert en Espagne. Nadal est prêt à intervenir et à aider, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem ayant déclaré à la Cadena COPE qu'il est à fond pour ce transfert : "Je signerais Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Le Real Madrid a une super équipe, malgré le désastre des blessures cette année. Avec Mbappé, ils seraient encore meilleurs, si je peux contribuer au club de quelque manière que ce soit, je le ferais."

Nadal prêt à s'investir

Nadal a suivi de près les efforts du Real en 2023-24 et a apprécié de voir Vinicius Junior et Jude Bellingham en action. Lorsqu'on lui demande de choisir un favori entre les superstars brésiliennes et anglaises, il ajoute : "Je ne peux pas choisir, ils sont tous les deux très bons, avec des mentalités différentes. Je pense que Vinicius est spectaculaire et que Jude Bellingham est incroyable pour ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à Madrid à l'âge de 20 ans".

Il a été question par le passé que Nadal se lance dans la course à la présidence du Real Madrid, mais il affirme ne pas avoir l'intention de suivre les traces de Florentino Perez de sitôt. Il a déclaré à ce sujet : "Je suis un fan pour la vie, mais devenir président du Real Madrid n'est pas dans mes projets pour le moment." Le Real a pris cinq points d'avance en tête du classement de la Liga, alors qu'il cherche à arracher une couronne nationale à son rival du Clasico, le FC Barcelone, et possède une courte avance de 1-0 sur le RB Leipzig en huitième de finale de la Ligue des champions.